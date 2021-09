No 5. septembra gaidāmas izmaiņas autobusu maršrutā Rīga–Auce

Lai Rubas, Priedulas un Vītiņu pagasta iedzīvotāji varētu nokļūt uz darbu Jelgavā un Aucē, kā arī pārsēsties maršruta autobusā uz Dobeli, no šā gada 5. septembra maršruta Nr.7933 Rīga–Auce autobuss, kas no Rīgas starptautiskās autoostas katru dienu izbrauc pulksten 15.15, no Auces stacijas kursēs pa autoceļu P104 Tukums–Auce–Lietuvas robeža (Vītiņi), V1115 Vītiņi–Vadakste un V1160 Ezere–Vadakste; kustības sarakstā tiks iekļautas pieturas: Vītiņi, Priedula, Priedes, Kalnmuiža, Jaunbirzes un Rubas skola, bet pieturā Galāti autobuss vairs neapstāsies, informē VSIA “Autotransporta direkcija”.

Tāpat reiss pieturā Ezere katru dienu tiks uzsākts pulksten 5.30 (līdz šim tika uzsākts pulksten 4.09); autobuss kursēs iepriekšminētajā maršrutā, kā arī apstāsies pieturās: Vītiņi, Priedula, Priedes, Kalnmuiža, Jaunbirzes un Rubas skola (pieturā Galāti vairs neapstāsies).

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

