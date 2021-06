No apsveikuma līdz nosodījumam – pašvaldību politiķi par Satversmes tiesas spriedumu neatzīt Ozolnieku novada pievienošanu Jelgavas novadam

Dažādu reakciju pašvaldību politiķiem izraisījis pirmdien publicētais Satversmes tiesas spriedums, ar kuru atzīta kā Satversmes garam neatbilstoša Ozolnieku novada pievienošana Jelgavas novadam. Par abu pašvaldību apvienošanu Saeima nolēma 10. jūnijā, pieņemot Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu, kur tika noteiktas 43 Latvijas novadu pašvaldību robežas. Satversmes tiesa konstatēja, ka līdzšinējā Ozolnieku novadā nav reģionālās vai nacionālās nozīmes attīstības centra. Tādējādi Ozolnieku novada kā patstāvīgas pašvaldības saglabāšana neatbilstu reformas pamatā esošajam kritērijam, proti, tam, ka novada teritorijā jābūt reģionālās vai nacionālās nozīmes attīstības centram. Tomēr šāda attīstības centra nav arī jaunajā Jelgavas novadā, kurā plānots iekļaut Ozolnieku novadu.

Vides un reģionālās attīstības (VARAM) ministrs Artūrs Toms Plešs uzskata, ka Satversmes tiesa pēc būtības mudina labot situāciju, kāda izveidojusies pēc 10. jūnijā Saeimas pieņemtā likuma, kas nosaka to, ka ap Liepājas, Ventspils, Jelgavas, Daugavpils un Rēzeknes valstspilsētām ir novadi bez saviem attīstības centriem.

Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Andris Ozoliņš novērojis, ka daudziem Ozolnieku novada iedzīvotājiem, uzzinot to, ka Satversmes tiesa neatzīst Ozolnieku novada pievienošanu Jelgavas novadam, bija sajūta, ka viņi ir uzvarējuši. Proti, daudziem šķita, ka tiesas spriedums nosaka, ka Ozolnieku novads tiks saglabāts esošajās robežās kā atsevišķa pašvaldība. Taču patiesībā tas tā nav.

A.Ozoliņam ir gandarījums vienīgi par to, ka Satversmes tiesas spriedums apliecina, ka administratīvi teritoriālās reformas process pret Ozolnieku novadu nav bijis korekts.

Domes priekšsēdētājs norādīja, ka tagad pašvaldība var tikai gaidīt Saeimas lēmumu no kura būs atkarīgs tas, vai Jelgavas un Ozolnieku novadu apvienoto domju sasaukums strādās pusgadu, gadu vai četrus gadus. Viņaprāt, tagadējā situācija visiem rada nevajadzīgu spriedzi. “No valstiskā viedokļa skatoties, varbūt, ka vecais Jelgavas rajons ar Jelgavu centrā ir pamatots pašvaldības modelis. Bet kāpēc Vides un reģionālās attīstības ministrija nespēj to prezentēt saprotami, lai Ozolnieku novada iedzīvotāji saprastu, ka viņi reformas gaitā nepazaudēs savas ierastās iespējas vērsties pie vietējās varas un saņemt sev vajadzīgās atbildes. Kāpēc Ozolniekos šajās vēlēšanās vēlētāju aktivitāte bija 55 procenti, bet citur, tostarp arī Jelgavas pilsētā un novadā – tā ir zem trīsdesmit. Tas tāpēc, ka Ozolniekos cilvēki sajūt to, ka viņu politiskā izvēle ietekmē viņu dzīvi. Ozolnieku iedzīvotāji ir gudri, prasīgi un sociāli atbildīgi,” teic Ozolnieku novada mērs A.Ozoliņš. Viņš ir nobažījies par to, ka reformas rezultātā izveidotā apvienotā Jelgavas novada pašvaldība nebūs pieņemama tagadējā Ozolnieku novadā.

Samērā līdzīgi spriež arī Uldis Ainārs, tagadējais Ozolnieku novada domes deputāts, kas ir ievēlēts arī apvienotajā Jelgavas novada domē, kas sanāks 1. jūlijā. “Līdzšinējā Ozolnieku novadā procentuāli mazāk tiek tērēts pārvaldei nekā tas ir Jelgavas novadā,” teic U. Ainārs. Viņš piebilst, ka Ozolnieku novadā ir štata juristi, turpretī Jelgavas novadā pastāv īsti necaurskatāms, bet pastāvīgs juridiskais ārpakalpojums, kāda nav nevienā citā pašvaldībā. “Es gan gribu mest akmeni Satversmes tiesas dārziņā. Vai tiešām vajadzēja četrus mēnešus, lai pateiktu, ka Ozolnieku un Jelgavas novada apvienošana neatbilst Satversmei?” retoriski jautā U.Ainārs. Viņš piezīmē, ka 12. marta Satversmes tiesas spriedums par Skultes novada neiekļaušanu Saulkrastu novadā tika balstīts uz līdzīgiem argumentiem.

Savukārt Dainis Liepiņš, kas ir gan apvienotās Jelgavas novada domes jaunievēlētais deputāts, gan bija Ozolnieku novada mērs līdz 2020. gada februārim, spriež, ka 5. jūnijā bija iznākušas “bezjēdzīgas vēlēšanas”. “Kādus attīstības plānus var veidot jaunizveidotais Jelgavas novads, ja ilgtermiņā visdrīzāk tiks lemts par Jelgavas pilsētas pievienošanu apvienotajam Jelgavas novadam?” teic D.Liepiņš. Viņš uzskata, ka Satversmes tiesa ar savu spriedumu ir apliecinājusi Saeimas darbības brāķi, ko tā pieļāva nepareizi labojot to Administratīvi teritoriālās reformas modeli ar 38 pašvaldībām, ko piedāvāja valdība. Proti, viņaprāt, pilnīgi skaidrs, ka Jelgavas pilsētas atdalīšana no Ozolnieku novada bija kļūda, bezatbildīgas “politiskas spēlītes” rezultāts.

Arī Jelgavas pilsētas domes deputāts Gunārs Kurlovičs atzīst, ka Saeimas loma, mainot Administratīvi teritoriālās reformas modeli, ir bijusi negatīva. Deputāts uzsver, ka Satversmes tiesas spriedums principā ir apsveicams, vienīgi žēl, ka tik vēlu. “Administratīvi teritoriālās reformas kontekstā te darbojas zināma "klasika", kas raksturīga arī iepriekšējām reformām. Ministru Kabinets sagatavo reformas projektu. Labāku, vai sliktāku, bet tam pamatā ir noteikta ideja. Kad projekts nonāk Saeimā, politiskie lobiji to sagroza līdz nepazīšanai. Šī reforma nav izņēmums, “raksta G.Kurlovičs.

Savukārt Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune raksta: "Publiskotais Satversmes tiesas spriedums Ozolnieku novada pašvaldības lietā, es teiktu, šādā versijā nu jau ir novēlots un neizprotams. Protams, Ozolnieku novada pašvaldība to ir gaidījusi, taču šādā versijā tas radījis vēl lielāku neziņu un haosu turpmākajā darbā un apvienošanās procesā. Saņemu milzums daudz jautājumu, jo iedzīvotāji uz Satversmes tiesas spriedumu skatās un neko nesaprot – vai attaisnojas fakts, ka Ozolnieki varēs palikt atsevišķi, vai darbs tomēr turpinās jaunizveidotajā novadā jebšu tūlīt jāgaida vēl kāds cits variants? Šobrīd noteikts, ka līdz gada beigām Jelgavas novadam un Ozolnieku novadam jāturpina darbs pie apvienošanās, bet, kas sekos tālāk, neviens nezina. Lai arī kādu lēmumu Saeima pieņems šī pusgada ietvaros, jau tagad skaidrs, ka tas radīs milzu lieku resursu patēriņu un finanšu līdzekļu izšķērdēšanu. Lai pašlaik apvienotu divu pašvaldību darbu – lietvedības sistēmu salāgošanu, mantas pārņemšanu, dažādu pakalpojumu vienotu nodrošināšanu utt., mājaslapas pārveidi, utt., - darbs jau ir uzsākts un jāturpina - tātad izdevumi jau tiek novirzīti, bet jautājums - kā labā un cik ilgam periodam - , lai pēc tam saprastu, ka tas viss bija lieki? Šim lēmumam bija jābūt pirms pašvaldību vēlēšanām, kas viestu skaidrību un būtu iespējams pavisam cits scenārijs.” Z. Caune ir nobažījies, ka valdība vai Saeima var izlemt par Jelgavas un Ozolnieku novadu pievienošanu Jelgavas pilsētai kā sev vēlamākā modeļa īstenošanu. “Taču tad tas rada ļoti daudz nekonsekvences arī attiecībā uz Rēzeknes, Ventspils un Liepājas novadiem, kam - kā zināms, arī nav administratīvā centra,” secina Z.Caune.

Apvienotā Jelgavas novada deputāts un VARAM ministra padomnieks Madars Lasmanis atzīst, ka, visticamāk, jaunievēlētā apvienotā Jelgavas novada dome strādās līdz 2025. gada pašvaldību vēlešanām, kad arī, viņaprāt, vajadzētu notikt Jelgavas pilsētas un Jelgavas novada apvienošanai. Tas arī ir visreālākais scenārijs, kā tiks izpildīts Satversmes tiesas spriedums,” teic M.Lasmanis.

Foto: no arhīva