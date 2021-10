No ceturtdienas uz četrām nedēļām Latvijā spēkā stāsies īpaši stingri Covid-19 ierobežojumi jeb stingrais "lokdauns"

No ceturtdienas, 21.oktobra, uz četrām nedēļām jeb līdz 15.novembrim Latvijā spēkā stāsies īpaši stingri Covid-19 ierobežojumi jeb stingrais "lokdauns", pēc Krīzes vadības padomes (KVP) pirmdien žurnālistiem sacīja Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV).

Viņš minēja, ka "lokdauna" jeb "mājsēdes" laikā ciet būs teju visi veikali, izklaides iespējas un citi pakalpojumi, kā arī skolas. Vienlaikus lēmums vēl būs jāapstiprina arī Ministru kabineta sēdē.

Kariņš norādīja, ka šāds lēmums pieņemts, jo Latvijā ir pārāk neliels vakcinācijas aptveres rādītājs. "Daudziem tas var šķist nesaprotami, kāpēc mums ir tā, bet Dānijā un Īrījā citādi. Iemesls ir tāds, ka vakcinēšanās process nav izdevies, kā tas bija iecerēt," sacīja Kariņš.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) skaidroja, ka šajā laika periodā visi veikali, izņemot pirmās nepieciešamības, nestrādās un būs pieejami tikai paši nepieciešamākie pakalpojumi. Tāpat paredzēts ieviest mājsēdi no plkst.20 līdz plkst.5. Pavļuts šajā sakarā piebilda, ka "cilvēki varēs atgriezties no darba un doties uz to". Valsts kancelejā skaidroja, ka mājsēdes laikā ārpus dzīvesvietas drīkstēs atrasties tikai pamatota iemesla dēļ - darba, ārstniecības pakalpojuma saņemšanas un tamlīdzīgi.

Vienlaikus plānots pagarināt skolēnu brīvlaiku par nedēļu, taču pēc tam visas klašu grupas, izņemot 1.-3.klases, mācīsies attālināti, savukārt no 1.novembra tikai 1.-3.klases atsāks mācības klātienē, bet pārējās klases mācīsies attālināti līdz 15.novembrim.

Tāpat līdz 15.novembrim atceltas visas interešu izglītības nodarbības un ārpusklases pasākumi. Bērnudārzos paredzēts saglabāt tikai tā saukto dežūrgrupu darbību bērniem, kuru vecāki strādā klātienē kādā kritiski nepieciešamajā darbavietā. Profesionālā un augstākajā izglītībā mācību procesam jānotiek attālināti.

Klātienē drīkstēs strādāt tikai noteiktās darba vietās, kas ir būtiskas ekonomikas un sabiedrības funkcionēšanas nepārtrauktībai. Darbiniekiem, kuriem jāstrādā klientu apkalpošanā klātienē, jābūt ar vakcinācijas sertifikātu.

Valsts kancelejā atzina, ka ārstniecības iestāžu situācija šobrīd ir kritiska, tāpēc visa sabiedrība tiek aicināta solidarizēties ar mūsu mediķiem un ievērot stingrus drošības pasākumus.

Pēc 15.novembra paredzēts atjaunot klātienes tirdzniecību, pakalpojumu sniegšanu, izglītību, privātus un publiskus pasākumus, taču primāri tikai zaļajā režīmā - cilvēkiem, kuri ir pabeiguši pilnu vakcinācijas pret Covid-19 kursu un var uzrādīt sertifikātu par vakcināciju vai pārslimošanu.

Vienlaikus spēkā vēl joprojām ir arī prasība līdz 15.novembrim vakcinēties valsts pārvaldē nodarbinātajiem un tiem privātā sektora darbiniekiem, kuri pēc darba devēja izvērtējuma, ir pakļauti inficēšanas riskam un var inficēt kolēģus un klientus.

Jaunie, īpaši stingrie drošības pasākumi rīkojumā par ārkārtējo situāciju vēl jāapstiprina valdībā, tas plānots ārkārtas sēdē trešdien, 20.oktobrī.

Latvija ir pirmajā vietā pasaulē saslimstības ar Covid-19 tempā. Pēdējā nedēļā jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits palielinājies par 49%, salīdzinot ar saslimstību nedēļu iepriekš. Divu nedēļu Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju sasniedzis 1266,4, kas ir divas reizes lielāks nekā otrā viļņa maksimums.

Slimnīcās Covid-19 pacientu skaits dubultojas 14 dienu laikā. Šodien slimnīcās ārstējas jau 1114 pacienti - 133 pacienti ar smagu slimības gaitu un 981 ar vidēji smagu. Covid-19 izraisīto nāves gadījumu skaits nedēļas laikā pieaudzis par 48%. Slimnīcās Covid-19 intensīvās terapijas gultu noslodze tuvojas 100%.

Veselības ministrija norāda, ka pie esošās saslimstības izplatīšanās ātruma, oktobra beigās prognozējami 4000 jaunatklāti Covid-19 pacienti un 275 jauni stacionēšanas gadījumi dienā. Šādā situācijā nebūs iespējams nodrošināt nepieciešamo ārstniecību visiem un būtiski pieaugs no Covid-19 mirušo cilvēku skaits.

Foto: no arhīva