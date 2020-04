No Covid-19 Latvijā līdz šim atveseļojušies 133 cilvēki, kuri, saņemot divus negatīvus analīžu rezultātus pēc Covid-19 simptomu pazušanas, tiks izņemti no jaunā koronavīrusa pacientu reģistra, otrdienas preses konferencē vēstīja veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

Latvijā līdz šim ir konstatēti 748 ar Covid-19 sasirgušie, tātad atveseļojušies ir nepilni 18% no fiksētajiem inficētajiem cilvēkiem.

"Atšķirībā no virknes citu pasaules valstu, mēs veicam testēšanu, lai noskaidrotu, vai cilvēks ir atbrīvojies ne vien no simptomiem, bet arī no vīrusa klātbūtnes ķermenī," pauda ministre.

Kā skaidroja politiķe, ja pēc slimošanas ir divi negatīvi testi vismaz ar četru dienu starpību, tad ģimenes ārsts par to ziņo Slimību profilakses un kontroles centram. "Šādā veidā cilvēks tiek noņemts no Covid-19 reģistra un viņam arī vairs netiek piemērotas karantīnas pārbaudes," klāstīja ministre.

Jau vēstīts, ka pacienti, kuriem laboratoriski apstiprināts Covid-19, pārtraukt karantīnu un doties ikdienas gaitās drīkst tikai ar ārsta atļauju. Cilvēku uzskata par veselu pēc klīnisko simptomu izzušanas un ja divi atkārtoti testēšanas rezultāti uz Covid-19 ir negatīvi.

Covid-19 kontroltestus veic ne ātrāk kā trīs nedēļas pēc infekcijas apstiprināšanas vai ne ātrāk kā septītajā dienā pēc saslimšanas simptomu pazušanas, ja tie saglabājas ilgāk.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā slimnīcās ievietoti divi pacienti, savukārt kopumā stacionēti ir 43 pacienti, no kuriem 40 pacienti ir ar vidēji smagu, bet trīs pacienti ar smagu slimības gaitu. Līdz šim kopumā no stacionāra izrakstīti 67 pacienti.

Foto: pixabay.com