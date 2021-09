No jauna sāk parakstu vākšanu par grozījumu tautas nobalsošanas likumā atcelšanu

Biedrība "Atvērtās pārvaldības partnerība Latvijā" (APPL) šodien kārtējo reizi no jauna varēs sākt parakstu vākšanu, lai atceltu 2012.gada 8.novembra grozījumus likumā "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu", aģentūru LETA informēja Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK).

Vakar Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) reģistrēja parakstu vākšanai APPL jau astoto reizi iesniegto likumprojektu. Iepriekš CVK tas tika iesniegts 2020.gada septembrī un 12 mēnešu parakstu vākšana par šo iniciatīvu noslēdzas šodien. Līdz ar CVK lēmumu atkārtoto parakstu vākšanu APPL var sākt no šodienas, un tā ilgs 12 mēnešus - līdz 2022.gada 24.septembrim.

Viņa uzsvēra, ka likums "Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu" neierobežo iniciatīvas grupas tiesības atkārtoti iesniegt vienu un to pašu iniciatīvu. Līdz ar to, parakstu vākšanai noslēdzoties, iniciatīvas grupa drīkst CVK atkārtoti iesniegt to pašu likumprojektu, taču iepriekš savāktie paraksti nesummējas, un iniciatīvas grupai parakstu vākšana jāsāk no jauna.

CVK apkopotā parakstu vākšanu statistika liecina, ka līdz šim APPL rosinātais likumprojekts nav guvis lielu vēlētāju atbalstu - parakstu vākšanā no 2019.gada 19.septembra līdz 2020.gada 20.septembrim likumprojekta atbalstam tika saņemti 4059 paraksti, bet iepriekšējā parakstu vākšanā no 2018.gada 19.septembra līdz 2019.gada 18.septembrim - 2586 paraksti. Pēdējās parakstu vākšanas laikā no 2020.gada 25.septembra līdz 24.septembrim par šo iniciatīvu saņemti 3360 paraksti.

Lai vēlētāju rosinātu likumprojektu varētu iesniegt izskatīšanai parlamentā, iniciatīvas grupai tā atbalstam 12 mēnešu laikā jāsavāc ne mazāk kā vienas desmitās daļas jeb 154 865 vēlētāju paraksti.

Zaharova informēja, ka parakstīties par CVK reģistrētām iniciatīvām vēlētāji var elektroniski portālā "www.latvija.lv" vai apliecinot parakstu pie zvērināta notāra, dzīvesvietas deklarēšanas vietā pašvaldībā, bāriņtiesā, kura veic notariālas darbības, vai novadā pie pagasta vai pilsētas pārvaldes vadītāja.

Parakstīties par iniciatīvām iespējams arī ārvalstīs Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās pie konsulārajām amatpersonām, kuras ir tiesīgas veikt notariālās funkcijas.

Foto: no arhīva