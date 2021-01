No Jelgavas izvesti 1300 kubikmetri sniega

Jelgavas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" informē, ka pilsētā turpinās sniega izvešana un otrdien izvedīs sniegu, kas sakrājies autostāvvietā Dobeles ielā 30 un uz ietves Raiņa ielā 27. Līdz šim no pilsētas – tiltiem un ielu malām – izvesti jau 1300 kubikmetri sniega, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Pilsētas pašvaldības iestāde "Pilsētsaimniecība" norāda, ka pirmdien ziemas dienests izveda 64 kubikmetrus sniega no Satiksmes ielas, attīrot vietu, kur bija notikusi ūdensvada avārija. Minētā teritorija arī nokaisīta ar pretslīdes materiālu, lai novērstu transporta saslīdēšanu. Tāpat pirmdien izvests sniegs no Neretas ielas abām malām – kopumā 208 kubikmetri.

Pirmdien pilsētas centrā no sniega sanesumiem ar traktoru attīrītas ielu malas, kur nestāvēja transports, piemēram, Blaumaņa, Pasta, Akadēmijas ielā. Ietvju tīrīšana šonedēļ norit ikdienas režīmā, un šo darbu veic sētnieki.

Pašvaldība uzsver, ka sniegs no pilsētas tika izvests arī aizvadītajā nedēļā. No brauktuvēm pār Lielupes un Driksas tiltu naktī no trešdienas uz ceturtdienu tika izvesti 260 kubikmetri sniega, no Lietuvas šosejas gaisa pārvada – 320 kubikmetri, naktī no ceturtdienas uz piektdienu no tilta pār Platoni Miera ielā izvesti 128 kubikmetri sniega, bet no dzelzceļa pārvada Loka maģistrālē – 320 kubikmetri.

Foto: no arhīva