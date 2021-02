No marta varēs organizēt bēru ceremonijas arī iekštelpās

No 1.marta varēs organizēt bēru ceremonijas arī iekštelpās, otrdien lēma Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes kopsēdē.

Ekonomikas ministrija (EM) piedāvāja grozījumus normatīvajos aktos, kas atļauj pastiprinātos drošības apstākļos no 1.marta organizēt bēru ceremonijas iekštelpās.

Šobrīd un vēl līdz martam bēru ceremonijas atļauts organizēt tikai ārtelpās, pulcējoties ne vairāk kā desmit cilvēkiem vienlaikus, bet ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām.

Ceremonijas laikā jālieto mutes un deguna aizsegi.

Ministru kabinets lēma, ka no 1.marta tiek atļauta bēru ceremonijas organizēšana arī iekštelpās, kur var piedalīties ierobežots cilvēku skaits un jānodrošina visu epidemioloģiskās drošības prasību ievērošana Covid-19 izplatības ierobežošanai.

Līdz ar to bēru ceremonijās arī iekštelpās no 1.marta būs atļauts pulcēties ne vairāk kā desmit cilvēkiem vienlaikus, bet ne vairāk kā no divām mājsaimniecībām. Starp desmit klātesošajiem netiek skaitītas personas, kas tieši saistītas ar bēru norises nodrošināšanu.

Vienlaikus spēkā ir saimnieciskā pakalpojuma sniedzējiem noteiktais pienākums, ka pakalpojuma sniegšanas vietā, tostarp arī bēru ceremonijas vietā, vienam apmeklētājam jānodrošina ne mazāk kā 15 kvadrātmetru no telpas platības.

Tāpat vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 15 kvadrātmetriem, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs. Bēru ceremonijās iekštelpās visiem apmeklētājiem būs jālieto mutes un deguna aizsegi.

Foto: no arhīva