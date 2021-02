No nākamās nedēļas atsevišķos veikalos varēs iegādāties visas preces un darbosies grāmatnīcas, liecina informācija par otrdien valdībā lemto.

Ekonomikas ministrijā (EM) informēja, ka valdība konceptuāli atbalstīja ministrijas piedāvāto drošas tirdzniecības modeli un no šā gada 8.februāra uzsākt pakāpenisku pāreju uz to - paplašināt preču pieejamību klātienē, vienlaikus nosakot papildu drošības prasības tirdzniecības vietām un pastiprinot to kontroli.

Drošākas tirdzniecības nosacījumi ietver virkni prasību, tostarp, ka visās tirdzniecības vietās jānodrošina efektīvāka apmeklētāju plūsmas kontrole un ļoti stingras fiziskās distancēšanās prasības, tajā skaitā tirdzniecības zālēs (veikalos), pie tirdzniecības vietu ieejām, izejām un atsevišķas prasības tirdzniecības centros.

Tiks arī pastiprināta tirgotāju atbildība un pienākumi apmeklētāju plūsmas kontrolei, nosakot atbildīgo personu un ieviešot iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai tirdzniecības vietās vai tirdzniecības centros.

Tiks noteikts mārketinga aktivitāšu aizliegums, kas veicina cilvēku pulcēšanos tirdzniecības vietās. Tāpat tiks pastiprināta kontrole un noteikta atbildība par epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanu.

Valdība konceptuāli atbalstīja, ka no šā gada 8.februāra tirdzniecību klātienē ar visu preču sortimentu varētu nodrošināt arī veikali, kur tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no preču sortimenta, veikali, kur tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% no preču sortimenta, kā arī grāmatnīcas.

Precīzus grozījumus normatīvajos aktos plānots pieņemt ceturtdien, 4.februārī, gaidāmajā valdības sēdē.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (KPV LV) informēja, ka valdības lēmums ir pārejas periods un nozīmīgs solis pareizā virzienā, lai dotu iespēju pakāpeniski pāriet uz ilgtermiņa risinājumu drošai tirdzniecībai bez "preču sarakstiem", lentēm un ierobežojošām barjerām veikalos. "Mana vēlme ir ļaut atsākt strādāt visiem komersantiem" piebilda ministrs.

"Pārejai uz jauno, vēl drošāko tirdzniecības modeli ir jābūt samērīgai, lai neatkārtotos "decembra veikalu sastrēgumi". Šim regulējumam nav iecietības perioda, bet apņemšanās visiem to ievērot. Stingrākas drošības prasības, atbildība un uzraudzība nodrošinās gan iedzīvotājiem pieeju nepieciešamajām precēm, gan komersantiem iespēju strādāt. Mūsu visu atbildīgai rīcībai ir liela nozīme, lai iespējami ātrāk varētu atgriezties atpakaļ pie ierastā ritma," uzsvēra Vitenbergs.

EM atgādināja, ka klātienes tirdzniecība pilnā apmērā šobrīd notiek aptiekās, tajā skaitā veterinārajās aptiekās, optikas veikalos un degvielas uzpildes stacijās, bet pārējās tirdzniecības vietās klātienē tirgojamo preču klāsts ir ierobežots nolūkā mazināt cilvēku pulcēšanos un uzturēšanos veikalos, tirgos.

Jau ziņots, ka saistībā ar Covid-19 izplatības mazināšanu valstī līdz 7.februārim ir izsludināta ārkārtējā situācija, kuras laikā ir ieviesta virkne ierobežojumu.

Foto: pixabay.com