No nākamās nedēļas vakcīnai pret Covid-19 pa tālruni 8989 varēs pieteikties arī brīvdienās

No nākamās nedēļas vidus tiks pagarināts darba laiks tālruņa līnijai 8989, pa kuru var pieteikties vakcīnai pret Covid-19, un līdz ar to šis tālrunis strādās arī brīvdienās, liecina Vakcinācijas projekta biroja paziņojums mikroblogošanas vietnē "Twitter".

Patlaban tālrunis 8989 strādā tikai darba dienās no pulksten 9 līdz 17. Vairāki cilvēki publiski pauduši sašutumu par to, ka tālrunis brīvdienās nedarbojas.

Savukārt Vakcinācijas projekta birojs sestdien paziņoja, ka no nākamās nedēļas trešdienas, 24.februāra, tiks palielināta tālruņa līnijas operatoru jauda, tāpēc tālrunis darbosies darba dienās no pulksten 8 līdz 20 un arī brīvdienās no pulksten 9 līdz 17.

Kā ziņots, pa tālruņa līniju 8989 kopš 10.februāra var brīvprātīgi pieteikties vakcīnai pret Covid-19. Tas izdarāms arī interneta vietnē "www.manavakcina.lv".

Jau šajā nedēļas nogalē uzaicinājums vakcinēties būtu jāsaņem pirmajiem senioriem vecumā virs 70 gadiem, kuri pieteicās vakcīnai pa tālruni 8989 vai interneta vietnē "manavakcina.lv". Uzaicinājumam vajadzētu tikt nosūtītam īsziņas vai e-pasta formā.

Sākotnēji Veselības ministrija un Vakcinācijas projekta birojs aicināja nesteigties ar pieteikšanos vakcīnai interneta vietnē un solīja, ka visi februārī saņemtie pieteikumi tiks apstrādāti vienlīdzīgi - pēc nejaušības principa. Tomēr šonedēļ tika paziņots, ka pirmie, kas pieteicās, jau tagad saņems uzaicinājumu vakcinēties.

Tāpat ziņots, ka Vakcinācijas projekta biroja izveidotā centralizētā rinda senioru potēšanai pret Covid-19 ir viegli apejama, jau pirms uzaicinājuma saņemšanas mēģinot pieteikties potei konkrētos vakcinēšanas punktos.

