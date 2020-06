No nedēļas vidus gaidāms karsts laiks

Šonedēļ Latviju sasniegs karsts gaiss no austrumiem. Nokrišņu būs mazāk nekā pagājušajā nedēļā, liecina sinoptiķu prognozes.



Otrdien gaisa temperatūra pakāpsies līdz +20..+26 grādiem, turpmākajās dienās laiks būs saulaināks un gaiss sakarsīs līdz +25..+32 grādiem. Vēsāks laiks saglabāsies piekrastē.

Vējš lielākoties būs lēns un mainīga virziena, piekrastē dominēs brīze. Katru dienu iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss, nokrišņi galvenokārt skars nelielas teritorijas. Atsevišķās vietās negaisa laikā gaidāmas stipras lietusgāzes, vēja brāzmas un liela krusa.

Atbilstoši pašreizējām prognozēm no svētdienas, 21.jūnija, tveice mazināsies.

Lai izvairītos no karstuma un saules dūriena, nevajadzētu sauļoties laikā, kad gaisa temperatūra sasniedz +30 grādu, atgādina mediķi. Periodā no plkst.11 līdz 16 no saules jāsargājas arī tad, kad gaiss nav karsts, jo šajā dienas daļā ir augsts ultravioletais starojums. Sauļojoties bez aizsargkrēma, cilvēks ar jutīgu ādu apdegumus var iegūt 15 minūtēs.

