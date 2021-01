No otrdienas Jelgavas tirgū darbu atsāks saimniecības preču tirgus un "Rosme"

SIA "Jelgavas tirgus" administrācija informē, ka no otrdienas, 12. janvāra, darbu atsāks arī saimniecības preču tirgus un tirdzniecības centrs "Rosme", ārkārtējās situācijas laikā tirgojot atļauto produktu grupu preces.

Jelgavas tirgus ir atvērts no otrdienas līdz svētdienai no pulksten 8 līdz 15.

Ministru kabinets 7. janvārī lēma pagarināt tirdzniecības ierobežojumus līdz 25. janvārim, vienlaikus no 12. janvāra paplašinot klātienē nopērkamo saimniecības preču klāstu. Pamatojoties uz to, darbu no otrdienas arī atsāks tirgotāji saimniecības preču tirgū un tirdzniecības centrā "Rosme", informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

No 12. janvāra klātienē varēs nopirkt arī zeķbikses, zeķes, elastīgās zeķes, šalles, lakatus, kaklautus, cepures, cimdus, preces virsmu uzkopšanai, lāpstas un liekšķeres, elektroierīces telpu apsildīšanai un pergamenta papīru. Tāpat varēs iegādāties kurināmo, gāzes balonus, sveces, sērkociņus, zārkus, aploksnes, papīra iepakojumu, mājas uzkopšanas līdzekļus, krāsnis, slēdzenes, apkures katlus, sildītājus, telefona aparātus, spuldzes, ortopēdiskos piederumus, dzirdes aprātus un šķiltavas.

Ar precīzu sarakstu, kādas preču grupas šobrīd drīkst tirgot, var iepazīties Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

Foto: no arhīva