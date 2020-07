No rītdienas Latvijā tiks reģistrēts ikviens starptautiskos pārvadātājus izmantojošs ieceļotājs no ārvalstīm

Covid-19 izplatības ierobežošanai no rītdienas, 16.jūlija, Latvijā tiks reģistrēts ikviens ieceļotājs, kurš ieradīsies valstī, izmantojot starptautisko pārvadātāju pakalpojumus, trešdien valdības ārkārtas sēdē lēma valdība.

Sākotnēji dati tiks iegūti papīra formātā, bet dažu nedēļu laikā tiks izstrādāts risinājums, lai ieceļotāji varētu reģistrēties elektroniski. Prasība reģistrēties attieksies arī uz tiem, kas Latvijā ierodas ar privātajām lidmašīnām un jahtām.

Ministri uzklausīja Starpinstitūciju koordinācijas vadības grupas vadītāja, Valsts kancelejas direktora Jāņa Citskovska sniegto informāciju par Latvijā ieceļojošo personu kontroli Covid-19 pandēmijas apstākļos.

Citskovskis iepazīstināja ministrus ar Iekšlietu ministrijas (IeM) apkoptajiem datiem par to personu kontroli, kuras Latvijā ieradušās no Covid-19 visvairāk skartajām valstīm, norādot, ka līdz šim Latvijā ir liels personu skaits, kuras tiek kontrolētas un kuras ir policijas uzmanības lokā, tāpat ir sodītas vairākas personas par 14 dienu pašizolācijas prasību neievērošanu.

Valdība atbalstīja darba grupas priekšlikumu izveidot elektronisku ieceļotāju reģistrācijas sistēmu, kas varētu tikt izstrādāta 2-3 nedēļu laikā, bet līdz šādas sistēmas izstrādei no rītdienas, 16.jūlija, visas Latvijā ieceļojušas personas ar lidmašīnu, prāmi vai autobusu tiks reģistrētas papīra formātā. "Veidlapu apstrāde radīs papildu administratīvo slogu, tomēr šādi ieceļotāju kontroles mehānismu varam ieviest jau no rītdienas," piebilda darba grupas vadītājs.

Anketēti tiks visi ieceļotāji un pēc tam anketas tiks apstrādātas atkarībā no valsts, no kuras ieceļotājs iebraucis, šo informāciju nododot attiecīgajiem dienestiem - Slimību profilakses un kontroles centram un Valsts policijai. Ministri vienojās, ka no ieceļotājiem iegūtie dati tiks dzēsti pēc 14 dienām.

Pēc satiksmes ministra Tāļa Linkaita (JKP) sacītā, ieceļotāju elektronisko reģistrēšanas sistēmu izstrādās lidosta "Rīga" - sākotnēji savām vajadzībām, bet vēlāk to varēs pielāgot citās jomās. Vienlaikus Linkaits norādīja uz nepieciešamību nodrošināt lidostā robežsardzes resursus, jo patlaban lidostā fiziski neesot robežsargu, kuriem iesniegt no ieceļotājiem ievāktās anketas. Linkaits piebilda, ka patlaban lidostā dienā tiek ievāktas 2000 ieceļotāju anketas, bet nākotne to skaits varētu sasniegt 5000.

Citskovskis piebilda, ka ieceļotāju pagaidu reģistrēšana papīra formātā nerisinās problēmu, kad trešās valsts pilsoņi Latvijā ierodas ar saviem personiskajiem auto, piemēram, no Igaunijas, tomēr šo problēmu risinās pilnīgi visu ieceļotāju elektroniskā reģistrēšana.

Datu valsts inspekcijas (DVI) pārstāve norādīja, ka valdība var pieņemt politisku lēmumu par ieceļotāju anketēšanu, vienlaikus paužot bažas par šāda pasākuma atbilstību cilvēktiesību normām un Eiropas Savienības datu regulai. Tomēr Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) uzsvēra, ka DVI ir jāsargā cilvēku dati, bet valdībai ir jāsargā cilvēku dzīvības.

Valdība arī vienojās, ka termiņuzturēšanās atļaujas tiks izsniegtas tikai tādos gadījumos, ja termiņuzturēšanās atļauju pieprasīs tādas valsts pilsonis, kurā ir zema saslimstība ar Covid-19.

