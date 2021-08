No septembra gaidāmas izmaiņas aptuveni 300 reģionālo maršrutu visā Latvijā

Atsākoties skolēnu mācību gadam, no 1.septembra gaidāmas izmaiņas aptuveni 300 reģionālo autobusu maršrutu visā Latvijā, informēja Autotransporta direkcijā.

Daļā maršrutu atklās jaunus reisus, bet daļā tie tiks slēgti, tāpat atsevišķos reisos mainīsies to izpildes dienas.

Izmaiņas gaidāmas maršrutos, kur sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina 19 pārvadātāji - AS "Nordeka", AS "Cata", SIA "VTU Valmiera", AS "Liepājas autobusu parks", AS "Talsu autotransports", SIA "Dundaga ABC", SIA "Ventspils reiss", SIA "Tukuma auto", SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss", "Dobeles autobusu parks", "Daugavpils autobusu parks", AS "Rēzeknes autobusu parks", SIA "Ludzas autotransporta uzņēmums", SIA "Jēkabpils autobusu parks", SIA "Viesītes transports", SIA "Rubenītis", SIA "Gulbenes autobuss", "Madonas ceļu būves SIA" un SIA "Ceļavējš".

Autotransporta direkcija aicināja iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt aktuālo kustības sarakstu mājaslapā "www.atd.lv" sadaļā "Kustības saraksti" vai portālā "www.1188.lv".

Foto: no arhīva