No šī vakara līdz svētdienai nakts stundās Latvijā jāievēro komandantstunda

No šī vakara līdz svētdienai nakts stundās Latvijā būs jāievēro komandantstunda, paredz iepriekš Ministru kabinetā lemtais.

Tādējādi iedzīvotājiem nakts stundās no pulksten 22 līdz pulksten 5 būs jāuzturas savā dzīvesvietā.

Valsts kancelejā informēja, ka dzīvesvietas atstāšana šajā laikā pieļaujama tikai īpaši neatliekamos gadījumos. Atstājot dzīvesvietu, līdzi jābūt pašapliecinājumam, kurā norāda personas datus, dzīvesvietas adresi, pārvietošanās iemeslu, un pārvietošanās galamērķi. Ikvienam iedzīvotājam ir pienākums ņemt līdzi arī pasi vai ID karti.

Pārvietošanās ierobežojumi noteiktajās nakts stundās neattieksies uz personām, kuras dodas uz darba vai dienesta vietu vai no tās vai veic darba vai dienesta pienākumus. Tāpat šī prasība neattieksies uz pārvietošanos, kas nepieciešama ārstniecības pakalpojumu saņemšanai vai dzīvnieku veterinārmedicīniskajai aprūpei, vai diennakts aptiekas apmeklējumam.

Šajās dienās tirdzniecības vietas, ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas vietas un klātienes pakalpojumu sniedzēji darbu beidz ne vēlāk kā pulksten 21, lai darbinieki laikus varētu nokļūt dzīvesvietā.

Savukārt degvielas uzpildes staciju darba laiks, avārijas un neatliekamu komunālo pakalpojumu sniegšanas laiks netiek ierobežots. Tāpat bez laika ierobežojumiem un atbilstoši pasažieru plūsmai strādās arī lidostas "Rīga" pasažieru zonā esošās ēdināšanas un tirdzniecības vietas. Arī citi uzņēmumi var turpināt strādāt, nodrošinot darbības nepārtrauktību, tai skaitā, nodrošinot darbu maiņās, arī naktīs.

No pulksten 22 līdz pulksten 5 taksometru pakalpojumus vienatnē drīkst izmanto tikai, lai dotos uz darbu, ārstniecības iestādi, veterinārmedicīnas iestādi un atgrieztos mājās.

Pārvietošanās aizlieguma ievērošanas kontroli veiks Valsts policija. Par noteikumu vai citu ārkārtējās situācijas noteikumu pārkāpšanu paredzēts arī sods.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) iepriekš preses konferencē informēja, ka tā dēvētā "brīvdienu mājsēde" tiks ieviesta ar mērķi, lai vēl vairāk samazinātu cilvēku iespējas kontaktēties.

Komandantstunda būs jāturpina ievērot arī nākamajā nedēļas nogalē no 22.janvāra līdz 24.janvārim.

Ņemot vērā valstī izsludinātā ārkārtas stāvokļa pagarināšanu un saņemto lūgumu no Valsts policijas, Nacionālie bruņotie spēki no 15. līdz 17. janvārim un no 22. janvāra līdz 24. janvārim turpinās sniegt atbalstu Valsts policijai, lai ierobežotu Covid-19 izplatību Latvijā, informē Aizsardzības ministrija.

Plānots, ka ik dienu laikā no pulksten 22.00 līdz 05.00 atbalsta sniegšanā Valsts policijai tiks vienlaikus iesaistīti aptuveni 300 zemessargi un karavīri no Zemessardzes 1. Rīgas brigādes, Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes, Zemessardzes 3. Latgales brigādes un Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes.

Zemessargi un karavīri Valsts policijas vadībā veiks kopēju patrulēšanu noteiktajās ierobežojumu stundās.

Jau ziņots, ka Nacionālie bruņotie spēki atbalstu Valsts policijai, lai ierobežotu Covid-19 izplatību Latvijā, sniedza arī no 30. decembra līdz 4. janvārim un no 8. līdz 10. janvārim.

Zemessardzes likums nosaka, ka viens no Zemessardzes uzdevumiem ir sniegt atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā.

Sākot ar 7. decembri, Nacionālie bruņotie spēki arī sniedz atbalstu Valsts robežsardzei, nodrošinot normatīvo aktu prasību praktisku izpildi un kontrolējot uz ES iekšējām robežām ieceļojošo personu elektronisku Apliecinājumu aizpildīšanu.

Jau ziņots, ka Latvijā no 9. novembra izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību. Lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Ministru kabinets ir izsludinājis ārkārtējās situācijas pagarinājumu līdz šī gada 7. februārim.





