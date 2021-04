No šodienas darbu varēs atsākt visi veikali ārpus tirdzniecības centriem, kuru platība ir virs 7000 kvadrātmetru, paredz pagājušajā nedēļā valdībā atbalstītie grozījumi noteikumos "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".

Visās tirdzniecības vietās ārpus tirdzniecības centriem gan pircējiem, gan darbiniekiem būs jālieto mutes un deguna aizsegi, pie ieejas jāizvieto informācija par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu.

Tirdzniecības vietās iepirkšanās groziņu, ratiņu un iepirkšanās somu skaitam jāatbilst maksimāli atļautajam apmeklētāju skaitam. Veikalos jānodrošina 25 kvadrātmetri uz vienu apmeklētāju. Ja telpa ir mazāka, tajā var atrasties tikai viens apmeklētājs.

Tirdzniecības vietās ir jākontrolē apmeklētāju plūsma pie ieejas un izejas, iekštelpās un ārā, kā arī tirdzniecības zālē, kur notiek pastiprināta apmeklētāju pulcēšanās.

Ja infrastruktūra atļauj, veikalos jānodala ieeja no izejas, ievērojot ugunsdrošības prasības. Tāpat veikalos ir jādeleģē klātesoša atbildīgā persona, kas pastāvīgi organizē prasību izpildi tirdzniecības vietā, informācija par atbildīgo personu jāizvieto labi redzamā vietā.

Tirdzniecības vietām ir jāizstrādā iekšējās kontroles sistēma epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kas ietver apmeklētāju aprēķinu, iekšējās procedūras un kontroles, kā arī atbildīgo personu, lai kontroles institūcijas var objektīvi pārliecināties par prasību izpildi.

Arī turpmāk tirgotājiem būs aizliegts organizēt un reklamēt par sepitņām dienām īsākus speciālos piedāvājumus, kas varētu motivēt apmeklētājus tūlītēji doties un uzturēties tirdzniecības vietā, tādejādi radot pulcēšanās risku.

Pārkāpumu gadījumām, policija varēs slēgt tirdzniecības vietu līdz septiņām dienām.

Tāpat no šodienas pastiprinātas drošības prasības tirdzniecības centros, kuru kopējā tirdzniecībai atvēlētā platība ir virs 7000 kvadrātmetriem. Šajos tirdzniecības centros varēs darboties veikali, kuros tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% apmērā no preču sortimenta. Tirdzniecības centros arī varēs darboties veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% apmērā no preču sortimenta.

Tirdzniecības centros arī varēs darboties aptiekas, tostrap veterinārās aptiekas, optikas preču veikali, dzīvnieku barības veikali, ziedu veikali, grāmatnīcas un preses tirdzniecības vietas. Vienlaikus tirdzniecības centros atļauta pakalpojumu sniedzēju darbība, piemēram, ķīmisko tīrītavu, finanšu institūciju un remontu servisu.

No šodienas tirdzniecības centros nebūs atļauta distances tirdzniecībā iegādāto preču izsniegšana veikalos.

Valdība arī lēma, ka no šodienas tirgus atklātajā teritorijā un ielu tirdzniecībā jāievēro virkne drošības prasību, tostarp, apmeklētājiem un pārdevējiem jālieto mutes un deguna aizsegi, jāizvieto apmeklētājiem labi salasāma informācija par piesardzības prasībām, kā arī jānodrošina divu metru attālums starp tirdzniecības vietām.

Tāpat tirgos jākontrolē un jāregulē apmeklētāju plūsma vietās, kur pastiprināti pulcējas apmeklētāji, piemēram, ejās, kur ieteicams organizēt vienvirziena plūsmu. Tirgos jāieceļ atbildīgā persona, kas atrodas uz vietas un organizē noteikumos minēto epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.

Tirgos arī jāizstrādā iekšējā kontroles sistēma, kurā aprakstīta procedūra, kā tiek nodrošināta kontrole, lai nepieļautu fiziskās distancēšanās pārkāpumus un novērstu pastiprinātu apmeklētāju pulcēšanos

No šodienas tiek atļauta arī ielu tirdzniecības organizēšana, tostarp gadatirgu organizēšana, kur jāievēro virkne drošības prasību - apmeklētājiem un pārdevējiem jālieto mutes un deguna aizsegi, atļauts izvietot līdz 20 tirdzniecības vietām, fiziski jānorobežo gadatirgus teritorija, ielu tirdzniecības organizēšanas laikā nenotiek izklaides pasākumi.

Tirgotājiem un pircējiem noteikto prasību ievērošanu kontrolēs Valsts un pašvaldību policija, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības centram noteiktas tiesības kontrolēt prasību ievērošanu par maksimāli noteikto apmeklētāju skaitu un iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.

