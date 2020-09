No šodienas līdz 4. oktobrim pasažieri aicināti reģistrēt braukšanas biļetes loterijai; laimētāji saņems naudas balvas

Kampaņas “Biļete JĀ-ŅEM” gaitā pasažieri no šodienas, 1. septembra, līdz 4. oktobrim interneta vietnē www.panembileti.lv var reģistrēt biļeti, kas derīga braucienam reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos septembrī. 5. oktobrī tiks izlozēti trīs laimētāji, kuri iegūs naudas balvu 300 eiro apmērā. Loterijā var piedalīties ikviens pasažieris neatkarīgi no vecuma un iegādātās biļetes vērtības, informē VSIA “Autotransporta direkcija” sabiedrisko attiecību vadītāja Zane Plone.

“Pirms diviem gadiem, organizējot kampaņu “Neapzodz sevi, paņem biļeti”, skaidrojām to, ko pasažieri var pazaudēt, nepaņemot biļeti, piemēram, pazaudēt naudu, maksājot sodu par braukšanu bez biļetes, pazaudēt laiku, tiekot izsēdināts no transporta, vai pazaudēt pašu transportu, jo, nepaņemot biļeti, var tikt slēgts reiss. Lai arī, mūsuprāt, šī kampaņa bijusi veiksmīga, šogad, nedaudz iedvesmojoties arī no Valsts ieņēmumu dienesta pozitīvajiem čeku loterijas rezultātiem, nolēmām lielāku uzsvaru likt nevis uz zaudējumiem, bet, tieši otrādi, piedāvāt ieguvumus. Mūsuprāt, biļešu loterija motivēs pasažierus paņemt biļeti, saglabāt to līdz brauciena beigām un pārbaudīt to, kas biļetē rakstīts,” uzsver Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš.

Lai piedalītos loterijā un pretendētu uz laimestu, pasažierim jāreģistrē brauciena biļete interneta vietnē www.panembileti.lv, norādot biļetes numuru, maršruta/reisa (vilciena līnijas) numuru, brauciena datumu, biļetes summu un savu tālruņa numuru. Reģistrēt var gan drukātās, gan elektroniskās biļetes, kas derīgas braucienam septembrī. Biļeti, kas reģistrēta dalībai loterijā, pasažierim jāsaglabā līdz loterijas beigām.

Biļešu loterijā nepiedalīsies biļetes, kas derīgas braucienam deviņu republikas nozīmes pilsētu sabiedriskajā transportā; biļetes, kas derīgas braucienam reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos citā mēnesī (ne septembrī); nulles vērtības biļetes; abonementa biļetes; bagāžas/mājdzīvnieku biļetes.

Jau ziņots, ka Autotransporta direkcija sākusi kampaņu “Biļete JĀ-ŅEM” ar mērķi veicināt pasažieru līdzatbildību, paņemot braukšanas biļeti un pārbaudot tajā norādīto informāciju. Lai arī šogad biļešu tirdzniecības pārkāpumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir samazinājies, kontrolieri joprojām saskaras ar gadījumiem, kad autobusa vadītājs nav izsniedzis pasažierim biļeti, pasažieris nav iegādājies biļeti un mēģinājis braukt „pa zaķi” vai biļetē norādītā informācija nav korekta, piemēram, biļetē norādītā pietura nesakrīt ar to, ko pasažieris biļetes iegādes brīdī nosaucis. Nepaņemot biļeti, reisu skaits maršrutā var tikt samazināts, jo statistiku par katra reisa pieprasījumu veido tieši izsniegto biļešu skaits. Turklāt pasažierim, kurš brauc bez biļetes, var tikt piemērots naudas sods 20 eiro apmērā vai viņš var tikt izsēdināts no transportlīdzekļa.

Ar biļešu loterijas noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.panembileti.lv. Savukārt kampaņas video pieejams šeit: www.youtube.com/watch?v=TBdlUezLuv8

