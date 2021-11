No vardarbības cietušās ģimenes ar bērniem Jelgavā nodrošinās ar pagaidu mājvietu

No 1.decembra Jelgavā būs pieejams jauns sociālais pakalpojums - īslaicīgas uzturēšanās mājokļa pakalpojums no vardarbības cietušai pilngadīgai personai ar bērniem -, paredz pilsētas domes atbalstītie grozījumi saistošajos noteikumos "Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā".

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece Jeļena Laškova skaidro, ka šis sociālais pakalpojums mājokļa politikas ietvaros ir īstermiņa mājokļa risinājums konkrētai sociālā riska grupai.

"Diemžēl pilsētā ir ģimenes, kurās ģimenes locekļi cieš no vardarbības, un šādos gadījumos mums ir jāmeklē risinājumi, lai to novērstu. Līdz šim cietušie atsevišķos gadījumos tika izmitināti mūsu Krīzes centrā, taču tajā uzturēties nav iespējams ilgstoši," atzina Laškova.

Tāpat vietvara nevarot nodrošināt pašvaldības īres dzīvokli, jo uz tiem ir izveidojusies gaidītāju rinda.

"Lai tomēr risinātu šo problēmu, tiek ieviests jauns pakalpojums, nodrošinot ģimeni ar bērniem ar pagaidu mājvietu līdz sešiem mēnešiem, kamēr izdodas nostabilizēties," informē Laškova, norādot, ka ar domes lēmumu Pašvaldības īpašumu pārvalde Sociālo lietu pārvaldes rīcībā nodevusi arī divistabu dzīvokli pilsētā, lai varētu nodrošināt jauno sociālo pakalpojumu.

Lai saņemtu īslaicīgas uzturēšanās mājokļa pakalpojumu, pilngadīgajai personai, kura audzina bērnus un ir cietusi no vardarbības ģimenē, Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē ir jāiesniedz iesniegums par pakalpojuma nepieciešamību un piešķiršanu. Saņemot iesniegumu, Sociālo lietu pārvaldes sociālais darbinieks sniegs atzinumu par īslaicīgas uzturēšanās mājokļa pakalpojuma nepieciešamību. Sociālo lietu pārvalde, pamatojoties uz sociālā darbinieka atzinumu, ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā no sniegtā atzinuma saņemšanas pieņems lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu līdz sešiem mēnešiem vai atteikumu to piešķirt.

Īslaicīgas uzturēšanās mājokļa pakalpojumu pilngadīga persona ar bērniem varēs saņemt pašvaldības ierādītajā dzīvojamajā telpā ar sociālās dzīvojamās telpas statusu.

Laškova skaidro, ka vienu mēnesi noteiktais pakalpojums būs pieejams bez maksas, un to apmaksās pašvaldība, bet, sākot no otrā mēneša, klients maksās noteikto īres maksu un maksu par izdevumiem par dzīvokli.

Foto: no Jelgavas pašvaldības arhīva