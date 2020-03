No Zviedrijas ar prāmi Ventspilī ieradušos pasažierus Rīgā un Jelgavā nogādā ar ostas transportu

Ventspils ostā šodien no Zviedrijas ienākušā prāmja pasažierus, kuri plānoja doties mājās ar sabiedrisko transportu, uz Rīgu un Jelgavu nogādā Ventspils brīvostas transports, liecina Ventspils brīvostas pārvaldes mikroblogošanas vietnē "Twitter" ievietotā informācija.

Ventspils ostā šodien piestāja Zviedrijas prāmju operatora "Stena line" prāmis no Nineshamnas Zviedrijā.

Ventspils brīvosta norāda, ka ostā ar prāmi iebraukušajiem 59 pasažieriem nebija saslimšanas simptomu vai sliktas pašsajūtas, tāpēc jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 testi netika veikti.

Pasažierus, kuri plānoja izmantot sabiedrisko transportu, uz Rīgu un Jelgavu nogādāja ar Ventspils brīvostas transportu.

Šodien Ventspils ostā izņēmuma kārtā ienāca pasažieru prāmis no Zviedrijas ar Latvijas valstspiederīgajiem. Tas ir regulārais reiss, kas vakar pulksten 21.30 izbrauca no Nineshamnas, un tā ir iespēja Latvijas valstspiederīgajiem, kuri nav paspējuši atgriezties Latvijā, to izdarīt.

Kā vēstīts, no 13.marta līdz 14.aprīlim Latvijā saistībā ar Covid-19 vīrusu izsludināta ārkārtējā situācija, šajā laikā nosakot virkni ierobežojošu pasākumu ar mērķi ierobežot vīrusa izplatību.

Valdība sestdien arī nolēma no šodienas atcelt starptautiskos pasažieru pārvadājumus caur lidostām, ostām, ar autobusiem un dzelzceļa transportu, izņemot pasažieru pārvadājumus ar valsts gaisa kuģiem un militāro transportu. Tāpat no 17.marta aizliegta personu un transportlīdzekļu pārvietošanās caur lidostu, ostu, dzelzceļa un autoceļu Eiropas Savienības ārējās robežas robežšķērsošanas vietām, kā arī robežšķērsošanas vietās, kas paredzētas vietējai pierobežas satiksmei, izņemot kravu pārvadājumus.

Vienlaikus Latvijas valstspiederīgajiem un ārzemniekiem, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, atļauts, atgriezties Latvijā caur minētajām robežšķērsošanas vietām. Tāpat ārzemniekiem atļauts caur tām no Latvijas izceļot.

Ārvalstīs esošajiem Latvijas valstspiederīgajiem līdz 17.martam jācenšas pašiem rast iespēju atgriezties mājās, bet, ja tas neizdodas, obligāti jāreģistrējas Konsulārajā reģistrā, aģentūru LETA informēja Ārlietu ministrijā (ĀM).

Ja tas neizdodas, ĀM lūdz obligāti reģistrēties Konsulārajā reģistrā. Ministrija ņems šo informāciju vērā, lemjot par atgriešanās risinājumiem. Konsulārajā reģistrā var reģistrēties, izmantojot portālu "latvija.lv". Ar ĀM Konsulāro departamentu var sazināties pa tālruni +371 26 33 77 11.

Foto: Stena Line