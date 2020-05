Nometņu portāla vadītāja: Valdības pieņemtie noteikumi būtiski apdraud nometņu rīkošanu

Valdības līdz šim pieņemtie noteikumi būtiski apdraud nometņu rīkošanu, šādu viedokli aģentūrai LETA pauda portāla "E-nometnes" vadītāja Ilze Zvaune.

Viņasprāt, esošie noteikumi, kuru redakcija būs spēkā līdz pat vasaras sākumam, būtiski apdraud nometņu rīkošanu, jo, pirmkārt, neesot iespējams sarīkot bērnu nometni, kurā tiktu ievērota dalībnieku divu metru distancēšanās.

"Būsim godīgi, šādi tiek zaudēta nometnes jēga un mērķis - socializācija. Arī ierobežojums 25 dalībnieki, kaut arī teorētiski ir izpildāms, tomēr ierobežo iespēju sarīkot kvalitatīvu nometni par vecākiem pieņemamu cenu," pauda Zvaune.

Viņa uzsvēra, ka telpu īre, kvalitatīvs un jēgpilns nometnes saturs, ēdināšana un nometnes atbalsta personāls ir tikai dažas no pozīcijām, kas veido nometņu rīkotāju izmaksas, un jo mazāk dalībnieku, jo nometņu cena būs augstāka.

Zvaune klāstīja, ka bērnu nometņu rīkošanai ir sezonāls raksturs un, kā darbības nozare, tā ir gana specifiska. Viņa uzsvēra, ka nepietiek ar "ideju un labu gribu", lai nometni būtu iespējams sarīkot atbilstoši likumdošanas prasībām.

"Ņemot vērā, ka nometņu rīkošanai ir sezonāls raksturs, šis nav uzņēmējdarbības veids, kas nometņu rīkotājiem garantētu stabilus ienākumus gada garumā. Nometnes parasti rīko entuziasti, kuru sirdsdarbs ir bērni un radošas aktivitātes," pauda portāla vadītāja.

Portāls esot aptaujājis nometņu rīkotājus un apkopojis viņu ieteikumus, lai paaugstinātu "jau tā augstās drošības prasības nometņu rīkotājiem". Nometņu rīkotāju ieskatā, ja atbildīgās institūcijas šo ņems vērā, tas palīdzētu bērniem šovasar satikties nometnēs.

Nometņu rīkotāji uzskata, ka vecākiem būtu jāiesniedz dienas nometnes rīkotājiem apliecinājums par bērnu veselības stāvokli, līdzīgi, kā līdz šim vecāki iesniedza izziņas pirmsskolas izglītības iestādēm. Savukārt bērna dalībai diennakts nometnē vecākiem būtu jānoformē ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli septiņas līdz 10 darba dienas pirms nometnes sākuma.

Tāpat, nometņu rīkotāju ieskatā, jāatļauj nometnēs vienkopus pulcēties līdz 45 bērniem bez distances ievērošanas. Viņuprāt, šāda bērnu skaita pulcēšanās vienkopus, turklāt lielākoties pavadot laiku svaigā gaisā un esot fiziski aktīviem, ir daudz drošāka, nekā bērnu atrašanās daudzīvokļu māju pagalmos.

Treškārt, valdībai jau šobrīd būtu jāpieņem lēmums vai šovasar atļaut rīkot nometnes. Nometņu rīkotāji akcentē, ka sagatavošanās nometnei ir laikietilpīga, jo rīkotājiem jāsaņem virkne atļauju no valsts iestādēm, tajā skaitā Pārtikas un veterinārā dienesta, Veselības inspekcijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, pašvaldības, kurā noris nometne un citām institūcijām.

Šobrīd cīņu par izdzīvošanu piedzīvo daudzas un dažādas nozares. "Ja individuāla pieeja ir jautājumiem par eksāmeniem, sporta klubiem un kafejnīcām, tad individuāli jāskata arī jautājumi par nometnēm," uzskata Zvaune, kura norāda, ka arrī šajā nozarē ir mazie spēlētāji, kas "klusi beigs savu darbību, neradot lielus zaudējumus ekonomikai, bet bērnu attīstībai gan".

Kā vēstīts, Veselības ministrija gaida Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) signālu par iespējām rīkot bērnu vasaras nometnes, taču jebkurā gadījumā būs nepieciešams veselības ekspertu vērtējums par šādu nometņu organizēšanu, ceturtdien žurnālistiem pastāstīja veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

"Par bērnu vasaras nometnēm tiek runāts ar IZM un mēs sagaidām to signālu no viņiem. Ja kolēģi teiks, ka viņi ir gatavi vērtēt nometņu rīkošanas iespēju, tad Veselības ministrijas speciālisti, tostarp, epidemiologi nāks talkā ar padomu, kā šādas nometnes drošā veidā organizēt," uzsvēra ministre.

Patlaban gan valdības lēmums paredz, ka nometnes nav atļautas, un ministre nevar pateikt konkrētu datumu, kad tiks paziņots gala lēmums, tomēr viņa uzsvēra, ka "lielas, ar desmitiem bērnu, nometnes šovasar nebūs".

Tikmēr Slimību kontroles un profilakses centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs uzsvēra, ka bērnu nometnēm ir savi "drošības un nedrošības" momenti.

Nometnēs bērni dzīvo kādu laiku izolēti no apkārtējās pasaules, kas nozīmē, ka viņi nekontaktēsies ar citiem bērniem no pilsētām un neatradīsies sabiedriskos pasākumos. No otras puses, nometnē esošie bērni būs no vairākām ģimenēm un viņiem iepriekš pagalmā būs bijuši kontakti ar citiem vienaudžiem, kas palielinot infekciju pārnēsāšanas risku.

Viņš atgādināja, ka bērnu kolektīvos rudenī pēc mācību gada sākšanās izplatās dažādas respiratoras slimības, ar kurām vasarā nav slimots. Tas ir tāpēc, ka bērni vasaru pavadījuši dažādās vietās, bet mācību laikā veido jaunu kolektīvu, kas nozīmē infekcijas strauju izplatīšanās risku.

"Vajadzētu respektēt arī vecāku intereses. Ja viņi atved bērnus nodošanai nometnē, tad jābūt zināma veida garantijām, ka citi bērni ir veseli. Kā mēs to varam panākt, ka uz nometnē atvestiem bērniem nav Covid-19? Tie ir jautājumi, kurus nepieciešams izdiskutēt un epidemiologus interesē tas kā tiks organizēts bērnu veselības monitorings, lai mazākie simptomi netiktu ignorēti," viņš piebilda.

Jau ziņots, ka līdz ar Covid-19 dēļ ieviesto ierobežojumu mīkstināšanu tiek atļauti pasākumi līdz 25 cilvēkiem, savukārt to maksimālais pieļautais ilgums iekštelpās būs trīs stundas, kamēr uz āra pasākumiem laika limits neattieksies, ceturtdien lēma valdība.

