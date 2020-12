Nosaka pasažieru pārvadājumu aizliegumu uz Lielbritāniju

Ņemot vērā ziņas par jaunu Covid-19 paveidu, Latvijas valdība šovakar, līdzīgi citām Eiropas valstīm, aizliedza pasažieru pārvadājumus uz Lielbritāniju no pirmdienas, 21.decembra līdz 1.janvārim, informēja Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītāja Ilze Pavlova.

Svētdien Ministru kabinets, balstoties uz Satiksmes ministrijas priekšlikumu, ir pieņēmis lēmumu uz laiku aizliegt starptautiskos pasažieru pārvadājumus uz un no Apvienotās Karalistes, tādējādi cenšoties pasargāt sabiedrību no jaunā koronavīrusa paveida izplatības Latvijā.

No Rīgas lidostas lidojumus no un uz galamērķiem Lielbritānijā veic trīs aviopārvadātāji - "airBaltic", "Ryanair" un "Wizzair". Aviokompānija "airBaltic" līdz 2020.gada beigām bija plānojusi 22 lidojumus jeb 11 rotācijas uz Lielbritāniju. Uz šiem reisiem bija pārdotas 1004 biļetes. No tām aptuveni 40% bija lidojumiem no Londonas uz Rīgu, bet pārējās - lidojumiem uz Londonu.

Satiksmes ministrija uzver, ka Latvijas lēmums ir līdzīgs citu Eiropas Savienības (ES) valstu pieņemtajiem lēmumiem līdz tālākai apstākļu noskaidrošanai un jaunā vīrusa paveida izpētei noteikt ieceļošanas aizliegumu no un uz Apvienoto Karalisti. Citas Eiropas valstis lēmumu par ceļošanas aizliegumu jau pieņēmušas vai plāno pieņemt tuvākajā laikā.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) skaidro, ka sabiedrības veselības interešu nodrošināšanai ir svarīga ātra, mērķtiecīga un ar citām ES valstīm koordinēta rīcība.

Kā vēstīts, Lielbritānijas veselības ministrs Mets Henkoks svētdien atzinis, ka koronavīrusa jaunatklātā lipīgākā paveida izplatību pašlaik neizdodas kontrolēt un tās iegrožošanai noteiktais stingrākais karantīnas režīms var palikt spēkā vēl mēnešiem ilgi.

Rezultātā jau vairākas valstis ir īslaicīgi pārtraukušas pasažieru pārvadājumus ar Lielbritāniju.

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas birojs aicinājis Eiropas valstis veikt stingrākus pasākumus, lai neļautu izplatīties koronavīrusa jaunajam, lipīgākajam paveidam.

Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons sestdien paziņoja, ka miljoniem britu nāksies mainīt savus plānus un Ziemassvētkos palikt mājās, jo jaunais vīrusa paveids izplatās daudz straujāk nekā līdz šim zināmie - tiek uzskatīts, ka tas varētu būt par 70% lipīgāks, tomēr nav datu, kas liecinātu, ka jaunā vīrusa variācija, kas nosaukta par "VUI 202012/01", būtu letālāka vai mazāk jutīga pret izstrādātajām vakcīnām.

Noskaidrots, ka zinātnieki minēto vīrusa paveidu pacientam pirmo reizi atklājuši septembrī.

Kā telekanālam "Sky News" sacījusi Anglijas Sabiedrības veselības pārvaldes pārstāve Sjūzena Hopkinsa, informācija par jaunā vīrusa paveida nopietnību valdībai sniegta piektdien, kad modelēšanas ceļā apstiprināta šā paveida bīstamība. Viņa apliecinājusi, ka vīruss var būt par 70% lipīgāks, bet piebildusi, ka tās ir tikai sākotnējās aplēses.

Ja būs nepieciešams, lēmums par repatriācijas reisiem no Lielbritānijas tiks pieņemts tikai saziņā ar veselības ekspertiem, izvērtējot visus riskus, kā arī veicot nepieciešamos drošības pasākumus Latvijā, šos reisus sagaidot, norāda ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).

Foto: pixabay.com