Noskaidroti konkursa "Fizmix eksperiments" pusfinālisti no Zemgales

AS "Latvenergo" 8. un 9. klašu skolēnu fizikas erudīcijas konkursa "Fizmix eksperiments" atlase ir noslēgusies. Pusfinālā 12. aprīlī par labākās komandas titulu sacentīsies 300 fizikas entuziasti, tostarp 50 jaunieši no Viesītes, Jelgavas, Dobeles, Salas un Auces novada. No Zemgales konkursam pieteicās un neklātienē sacentās 24 komandas. No visiem reģioniem tieši Zemgalē par iekļūšanu pusfinālā bijusi vissīvākā cīņa, jo komandas atlases kārtā uzrādījušas ļoti augstvērtīgus rezultātus, informē konkursa rīkotāji.

Visi pusfināla dalībnieki cīnīsies par iespēju iekļūt lielajā finālā, lai par savām zināšanām saņemtu vērtīgas balvas. Aktīvākie Zemgales reģiona dalībnieki ir no Jelgavas pilsētas - pusfinālam kvalificējušās 6 komandas no Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Jelgavas 6. vidusskolas un Jelgavas 5. vidusskolas. Vislielāko punktu skaitu ieguvušas Viesītes vidusskolas, Jelgavas 6. vidusskolas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Dobeles Valsts ģimnāzijas komandas, saņemot 63 no maksimāli iespējamajiem 64 punktiem.

Par atlases posmu stāsta Jelgavas Valsts ģimnāzijas komandas “Primus inter pares” skolotāja-konsultante Baiba Daģe: “Konkursā “Fizmix eksperiments” piedalos apmēram 16 gadus. Lai gan šīs komandas dalībniekus nemācu, ļoti priecājos, ka paveicies ar jauku, patīkamu un motivētu komandu! Skolas direktore atļāva rīkot klātienes konsultācijas, tādēļ eksperimentus skolēni varēja veikt skolas laboratorijā.”

Zemgales 10 spēcīgākās komandas, kas piedalīsies pusfinālā, ir:

"Forši fiziķi", Viesītes vidusskola;

"PASCAL", Jelgavas 6. vidusskola;

"Primus inter pares", Jelgavas Valsts ģimnāzija;

"Radiatori", Dobeles Valsts ģimnāzija;

"GGDD", Biržu pamatskola;

"Potenciālie Primāti", Jelgavas Valsts ģimnāzija;

"Pharos", Jelgavas 5. vidusskola;

"Zobrati", Jelgavas 5. vidusskola;

"Piecas Stihijas", Auces vidusskola;

"Blackout", Jelgavas 5. vidusskola.

Skolēnu erudīcijas konkursa "Fizmix eksperiments" pusfināls neklātienē norisināsies jau 12. aprīlī, taču fināla norise 22. aprīlī tiks apvienota ar Latvijas Fizikas dienu. Pasākuma laikā jebkuram interesantam tiešsaistē būs iespēja klausīties iedvesmojošas lekcijas, ļaut sevi pārsteigt ar eksperimentiem un atraktīviem video, kā arī piedalīties prāta spēlēs, lai pārbaudītu savas zināšanas jautājumos par zaļo fiziku un energoefektivitāti. Izglītojoši izklaidējošā programma būs interesanta gan bērniem, gan pieaugušajiem. Pasākuma tiešraidi pulksten 14 būs iespējams vērot portālā TVNET un https://www.facebook.com/FIZMIX.

Konkursu rīko AS "Latvenergo", sadarbībā ar – "TVNET", "Latvijas Mobilais Telefons", "Cido Grupa", "Dobeles dzirnavnieks", "Food Union" un zīmols "Valmiera", "Ādažu kraukšķi", "Maxima", "Lielvārds", "DPD", "Skrīveru saldumi", "Elektrum Energoefektivitātes centrs", "Ilustrētā Junioriem", "Radio Tev".



AS "Latvenergo" rīkotais erudīcijas konkurss norisinās 26. reizi, pulcējot komandas no Latvijas skolām, kurās mācās 8. un 9. klašu skolēni. "Fizmix eksperiments" konkursa mērķis ir izglītot skolēnus par drošu un efektīvu elektroenerģijas lietošanu ikdienā, veicināt jauniešos interesi par eksaktajām zinātnēm, saistošā veidā parādīt, kā teorētiskās zināšanas izmantot praksē, kā arī veicināt jauniešos profesionālu interesi, padziļināti apgūstot fiziku. Ar konkursa "Fizmix eksperiments" palīdzību gan skolotāji, gan skolēni var pārliecināties, ka fizika nav tikai sarežģīta teorija, bet tā eksistē mums visapkārt un var būt aizraujoša.

Vairāk par konkursa norisi var lasīt www.fizmix.lv/eksperiments

Foto: publicitātes