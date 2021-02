Noskaidroti skolēnu radošo darbu konkursa “Mans grāmatplaukta stāsts” uzvarētāji

Dzimtās valodas dienu sagaidot, Latviešu valodas aģentūra apbalvos ikgadējā skolēnu radošo darbu konkursa uzvarētājus. Šoreiz konkursa tēma bija “Mans grāmatplaukta stāsts”. Aicinājām skolēnus rakstīt par grāmatām, kuras viņi lasa un par kurām interesējas. Izsludinot konkursu, mazliet bažījāmies, vai būs atsaucība, jo tēma jau nav “Mana dzīve telefonā”, bet gan par grāmatām viņu dzīvē. Tomēr labā ziņa ir tā, ka bērni lasa grāmatas, informē Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja Velga Līcīte-Meldere. Laureātu vidū ir arī skolēni no Jelgavas, Jelgavas un Ozolnieku novadiem.

Konkursā sagaidīts ļoti liels pieteikumu skaits – 1090 radošie darbi (esejas, dzejoļi, domraksti un zīmējumi) gan no Latvijas, gan latviešu skolām ārzemēs (658 literārie darbi un 432 zīmējumi). No katras skolas varēja iesūtīt tikai deviņus darbus, tas nozīmē, ka konkursā piedalījās daudz vairāk bērnu un jauniešu.

Konkursā piedalījās skolēni no dažādiem Latvijas novadiem un arī no latviešu skolām pasaulē – Vašingtonas evaņģēliski luteriskās draudzes pamatskolas, Ņujorkas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes, Ņūdžersijas Latviešu pamatskolas, latviešu skolas “Bērzainīte” Freiburgā, Eiropas skolas Frankfurtē pie Mainas, Eiropas Briseles I skolas Berkendālē, Briseles II Eiropas skolas, Bostonas Latviešu skolas, Mineapoles Sv. Paulas Latviešu skolas, latviešu skolas Maskavā, kā arī skolēni no Kanādas, Norvēģijas. Darbus iesūtīja arī Latviešu valodas aģentūras tālmācības platformas “Clasflow” valodas apguves nodarbību audzēkņi no dažādām valstīm.

Žūrijas komisija (literatūrzinātniece, Latvijas Universitātes profesore, mācību grāmatu autore Ilze Stikāne, māksliniece, grāmatu “Koko un Riko” zīmējumu autore Linda Lošina, UNESCO LNK ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, rakstnieks Valdis Rūmnieks un Latviešu valodas aģentūras projektu vadītāja Velga Līcīte-Meldere) spraigā diskusijā ir vērtējušii un noteikuši labākos radošos darbus.

Vērtēšanas komisija piešķīra godalgotās vietas domrakstu un zīmējumu grupās: 1.–4. klašu grupā, 5.–9. klašu grupā, 10.–12. klašu grupā.

Aģentūra pateicas visiem radošo darbu autoriem, apsveic labāko darbu autorus un saka paldies skolotājiem par ieguldīto darbu. Arī šogad interesantāko darbu fragmenti tiks apkopoti un izdoti krājumā, turpinot skolēnu radošo darbu krājumu sēriju, kurā izdotas jau četrpadsmit grāmatas. Sadarbībā ar Latvijas Radioteātri, plānots veidot arī iestudējumu Latvijas Radio 1.

Tā kā šogad nevar aicināt skolēnus un skolotājus uz skaistu pasākumu Rīgā, žūrija sūta videosveicienu, kuru var noskatīties Latviešu valodas aģentūras mājaslapā www.valoda.lv.

Godalgoto darbu autori balvas un diplomus varēs saņemt savās skolās (ar pasta sūtījumu). Arī 422 grāmatas “Izstāsti man savu sapni” līdzautoriem un viņu skolotājiem autoreksemplāri tiks nosūtīti uz skolām. Paldies par atsaucību!

Lai saglabājas lasītprieks!

Vairāk informācijas: www.valoda.lv

“Mans grāmatplaukta stāsts”:

radošo darbu konkursa uzvarētāji

Literārie darbi

1.–4. klašu grupa

1. vieta – Kristiāna Čakše, Gulbīša pamatskolas 4. klase

2. vieta – Matīss Millers, Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles 2. klase

3. vieta – Kaspars Jurkovskis, Liepājas Centra sākumskolas 2.c klase

Atzinības

Lana Novikova, Jēkabpils 3. vidusskolas 3.a klase

Roberts Rībenieks, privātās pamatskolas “Gaismas tilts 97” 4. klase

Linda Ieviņa, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas 4. klase

Lūkass Straupenieks, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas 4. klase

Luīze Ikauniece, Varakļānu vidusskolas 3. klase

Adriana Morozova, Daugavpils Saskaņas pamatskolas 2.a klase

Emīlija Pētersone, Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles 1. klase

Ruslans Lihamanovs, Rīgas 85. vidusskolas 3.b klase

Nora Liparte, Rīgas 64. vidusskolas 3.e klase

5.–9. klašu grupa

1. vieta – Marta Luguza, Jelgavas Centra pamatskolas 5.c klase

2. vieta – Lizete Rudzīte, Vecpiebalgas vidusskolas 7. klase

3. vieta – Rebeka Rode, Briseles II Eiropas skolas 9. klase (14 gadi)

Atzinības

Maksims Fiļimonovs, Jelgavas Centra pamatskolas 7. klase

Rēzija Ābeļkalne, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 9.a klase

Gabriels Matīss Cibuļskis, Priekules vidusskolas 8.a klase

Laima Zālīte, Kusas pamatskolas 6. klase

Dagnija Novicka, Jaunpiebalgas vidusskolas 9. klase

Rolands Volodins, Mārupes Valsts ģimnāzijas 5.b klase

Remi Sveile-Graimsa (Sveile-Grimes), Vašingtonas Latviešu skolas 7. klase (11 gadi)

Vineta Arta Ķirse, Valmieras Valsts ģimnāzijas 7.a klase

Anna Muļica, Briseles II Eiropas skolas 9. klase (14 gadi)

Ieva Muciniece, Elejas vidusskolas 9. klase

Elīza Evelīna Pētersone, Trikātas pamatskolas 9. klase

Arta Pinka, Bērzaunes pamatskolas 9. klase

Dāvids Ēberliņš, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 9. klase

Miks Saulītis, Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles 9. klase

Rūdolfs Briedis, Bērzaunes pamatskolas 9. klase

10.–12. klašu grupa

1.vieta – Ance Millere, Ērgļu vidusskolas 12. klase

2. vieta – Agneta Āboltiņa, Elejas vidusskolas 11. klase

3. vieta – Daniels Kevins Berkans, Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas 12.a klase

Atzinības

Emīls Auziņš, Rīgas Starptautiskās skolas 12. klase

Rolands Kalējs, Briseles II Eiropas skolas 12. klase

Arita Mieze, Valmieras Viestura vidusskolas 10.a klase

Viktorija Jansone, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas 11. klase

Sofija Gerasimova, Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas 12. klase

Marta Piļāne, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 10. klase

Krišs Treikals, Kandavas Reģionālās vidusskolas 12. klase

Rēzija Krieviņa, Vecpiebalgas vidusskolas 10. klase

Haralds Alberts Zandersons, profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” 1. kurss

Laura Grigule, Preiļu 2. vidusskolas 12. klase

Kintija Puikevica, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas 10. klase

Maija Laizāne, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas 12.a klase

Mikus Dombrovskis, Iecavas vidusskolas 12.a klase

Gundega Pētersone, Ozolnieku vidusskolas 10. klase

Līga Lapsiņa, Cēsu Valsts ģimnāzijas 10.b klase

Zīmējumi

1.–4. klašu grupa

1. vieta – Ance Ērika Ezeriņa, Bauskas Mūzikas un mākslas skolas 3. klase

2. vieta – Ralfs Atis Terehovs, Salaspils 1. vidusskolas 2. b klase

3. vieta – Emīlija Pētersone, Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles 1. klase

Atzinības

Maksims Meinarts, Daugavpils 15. vidusskolas 4.a klase

Laura Cimermane, Āgenskalna sākumskolas 3. klase

Enija Līdaciņa, Alūksnes pilsētas sākumskolas 4.a klase

Artūrs Teniss, Daugavpils 3. vidusskolas 3. klase

Aļona Novika, Jūrmalas Mākslas skolas 2. klase

Emīlija Dimiņa, Palsmanes pamatskolas 1. klase

Edvards Bruzguls, Madonas pilsētas vidusskolas 3.d klase

Elizabete Strauta, Liepājas Centra sākumskolas 4. klase

Ieva Jansone, Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles 4. klase

Matīss Millers, Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāles 2. klase

Kaspars Jurkovskis, Liepājas Centra sākumskolas 2. klase

5.–9. klašu grupa

1. vieta – Līva Goltiņa, Āgenskalna sākumskolas 5. klase

2. vieta – Renāte Jurisone, Briseles 2. Eiropas skola, 12 gadi

3. vieta – Hedviga Mieze, Cēsu Bērzaines pamatskolas–attīstības centra 9.a klase

Atzinības

Everita Ķezbere, Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas 5. klase

Alise Briede, Zaļenieku Komerciālās un amatniecības vidusskolas 5. klase

Viktorija Viktorova, Laucesas pamatskolas 7. klase

Annemarija Babre, Māteru Jura Kazdangas pamatskolas 8. klase

Letīcija Luīze Amoliņa, Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 8. klase

Ieviņa Sprukte, Preiļu 1. pamatskolas 9.a klase

Kristiāna Stepiņa, Krāslavas Valsts ģimnāzijas 8. klase

Liene Muciņa, Salacgrīvas vidusskolas 8.a klase

Sofja Medvedeva, Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas 6.a klase

Elīza Daniela Dzene, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 7.b klase

Marika Deņisova, Taurupes pamatskolas 9. klase

Dana Ceicāne, Rīgas 51. vidusskolas 6.a klase

Henriete Brūvere, Rugāju novada vidusskolas 6. klase

Nika Gorkija, Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas 8. klase

10.–12. klašu grupa

1. vieta – Zane Rizga, Preiļu 1. pamatskolas 9.a klase

2. vieta – Dairis Upenieks, Varakļānu vidusskolas 12. klase

3. vieta – Rūdolfs Pomerancevs, profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” 2. kurss

Atzinības

Natālija Pirmamedova, Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas 11. klase

Jeļizaveta Ļocova, Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas 11. klase

Karolina Lavrenkova, Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas 10. klase

Justīne Jurkoite, profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola” 10. klase (1. kurss)

Jeļizaveta Skorohodova, Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas 10. klase

Karina Komlačova, Riebiņu vidusskolas 12. klase

