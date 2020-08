Noskaidrots veiksmīgākais medus tirgotājs Piena, maizes un medus svētkos Jelgavā

Jelgavas 20. Piena, maizes un medus svētku laikā notika Latvijas Biškopības biedrības (LBB) rīkotie konkursi „Savam medum pa pēdām” un “Veiksmīgākais medus tirgotājs”. Konkursā „Savam medum pa pēdām” varēja piedalīties ikviens svētku apmeklētājs, bet konkursā “Veiksmīgākais medus tirgotājs” piedalījās visi klātesošie medus tirgotāji, informē LBB pārstāve Līga Lapiņa.

Konkursā “Veiksmīgākais medus tirgotājs”, piedalījās visi klātesošie biškopības produkcijas tirgotāji, kopskaitā trīsdesmit seši. Pasākuma laikā, LBB žūrija izvērtēja tirdzniecības stendu iekārtojumu, tirgotāju atraktivitāti, piedāvātās produkcijas klāstu un tirgotāja komunikāciju ar pircējiem.

Pirmo vietu konkursā ieguva Z/S “Galdnieki”, biškopis Olafs Baltgalvis no Kandavas novada, otrā vieta Z/S “Priežukalns”, biškopis Andrejs Briedis no Madonas novada un trešā vieta Z/S “Liepuziedi”, biškope Līga Zadināne no Siguldas novada. Veicināšanas balva piešķirta biškopim Ivaram Lukšo no Gulbenes novada. Visiem laureātiem balvās piešķirti diplomi un dāvanas no Jelgavas pilsētas domes un Latvijas Biškopības biedrības.

Latvijas Biškopības biedrības teltī pasākuma apmeklētāji varēja iegūt informāciju par biškopības produktiem un saņemts bezmaksas brošūras “Biškopības produkti ķermenim un garam”, “Stropi Latvijā un Pasaulē” un “Liepas Latvijā” un saņemt dalībnieka anketu konkursam „Savam medus pa pēdām”. Katrs dalībnieks saņēma konkursa uzdevumu un devās uzzināt pareizās atbildes uz jautājumiem pie medus tirgotājiem. Par pareizās atbildes noskaidrošanu katrs savā uzdevumu lapiņā saņēma zīmodziņu, un, kad bija sakrāti visi desmit, lapiņu ielika loterijas kastītē pretī saņemot pārsteiguma dāvaniņu no Latvijas Biškopības biedrības. Trīs veiksmīgākie konkursa dalībnieki, izlozes kārtībā, saņēma balvās medu un citus biškopības produktus no biškopjiem, kuri iesaistījās konkursa nodrošināšanā.

Saistībā ar Covid -19 noteiktajiem ierobežojumiem, šogad diemžēl izpalika tradicionālais konkurss “Latvijas atzītākais medus”, kur pasākuma apmeklētāji varēja degustēt medu un noteikt savu favorītu.

