Noteikts veiksmīgākais medus tirgotājs 21.„Piena, maizes un medus svētkos” Jelgavā

21. „Piena, Maizes un Medus svētku” ietvaros, kurus organizē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Kultūra”, 28. augustā notika Latvijas Biškopības biedrības (LBB) rīkotais konkurss “Veiksmīgākais medus tirgotājs”, kurā piedalījās visi klātesošie medus tirgotāji. Tāpat ikviens svētku apmeklētājs varēja pārbaudīt savas zināšanas par bitēm un biškopību, atrisinot krustvārdu mīklu, informē Latvijas Biškopības biedrība.

Konkursā “Veiksmīgākais medus tirgotājs”, piedalījās visi klātesošie biškopības produkcijas tirgotāji, kopskaitā trīsdesmit septiņi. Pasākuma laikā, LBB izveidota žūrija, izvērtēja tirdzniecības stendu iekārtojumu, tirgotāju atraktivitāti, piedāvātās produkcijas klāstu un tirgotāja komunikāciju ar pircējiem.

Pirmo vietu konkursā ieguva “Siliņu medus”, biškope Vēsma Joela no Ozolniekiem, otrā vieta “Birzmaļu medus našķi”, biškopis Jānis Elsberģis no Dienvidkurzemes novada un trešā vieta “Naukšēnu medus”, biškopis Rimants Gaidamovičs no Naukšēniem. Visiem laureātiem balvās tika piešķirti diplomi un dāvanas no Jelgavas pilsētas domes un Latvijas Biškopības biedrības.

Latvijas Biškopības biedrības teltī pasākuma apmeklētāji varēja iegūt informāciju par biškopības produktiem un atrisināt krustvārdu mīklu, kurā jautājumi bija par bitēm, biškopības produktiem un biškopja arodu. Atminot krustvārdu mīklu, tā tika atstāta kastītē, pretī saņemot pārsteiguma dāvaniņu no LBB. Trīs veiksmīgākie konkursa dalībnieki, izlozes kārtībā, saņēma balvās medu un citus biškopības produktus no Latvijas Biškopības biedrības.

Saistībā ar Covid-19 noteiktajiem ierobežojumiem šogad diemžēl izpalika tradicionālais konkurss “Latvijas Atzītākais medus”, kur pasākuma apmeklētāji varēja degustēt medu un noteikt savu favorītu.

