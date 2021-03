Noslēdzoties piecu miljonu vērtajai valsts finansētajai pētījumu programmai “Covid-19” pandēmijas seku ierobežošanā, ievērību guva valsts zinātniskais institūts “Bior”, kas sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru ir izstrādājis pilnveidotu un Latvijas pašvaldībām piemērotu notekūdeņu monitoringa metodi, kas ļauj laikus konstatēt “Covid-19” vīrusa klātbūtni apdzīvotu vietu notekūdeņu kanalizācijas sistēmā. Pētījumos, kas veikti arī SIA “Jelgavas ūdens” attīrīšanas iekārtās, pierādījies, ka apmēram nedēļu pirms “Covid-19” uzliesmojuma apstiprināšanas cilvēkiem veiktajās laboratoriskajās analīzēs tas jau ir pamanāms slimības uzliesmojuma skartās apdzīvotās vietas notekūdeņos.

Ozolnieku puisis kaut ko izdomājis



Mūsu novadnieks institūta “Bior” direktors un Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Veterinārmedicīnas fakultātes profesors Aivars Bērziņš teic: “Tas nav gadījums, kad puisis no Ozolniekiem ir kaut ko izdomājis un mēģina par to pārliecināt pasauli. Jau ilgāku laiku vairāku Eiropas valstu institūti, tostarp arī mēs, izmantojam sadzīves notekūdeņus kā pētījumu objektu dažādiem mērķiem. Analizējot notekūdeņus, piemēram, vairākās pasaules valstīs tiek veikts infekcijas slimības poliomielīta izraisītāja poliovīrusa monitorings, lai novērtētu tā klātbūtni konkrētā populācijā. Notekūdeņi ir sabiedrības veselības un uzvedības spogulis, tajos var redzēt, vai, piemēram, konkrētā pilsētā vai tās rajonā parādās jau zināmu vai pat jaunu narkotisko vai psihotropo vielu patēriņš. Šāda informācija ir ļoti noderīga policijas un citu tiesībsargājošo iestāžu darbā. Analizējot notekūdeņus, pamatā tiek pārbaudīts, cik efektīvi darbojas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Lai tie ūdeņi, kas izplūst dabā, atbilst noteiktajām normām.”

A.Bērziņš piezīmē, ka beidzamos piecus, septiņus gadus institūtā tiek pētīti farmaceitiskie savienojumi notekūdeņos un no tiem izveidojušies metobolīti, kas arī liecina par sabiedrības veselību un to, kādus medikamentus patērē sabiedrība.

Foto: no arhīva