Novadpētniecība bērnu acīm (FOTO)

Paprāvs bērnu pulciņš – 20 no Zaļeniekiem un 10 no Svētes – augusta beigās pulcējās pie Zaļenieku aktivitāšu centra, lai kopā ar pārgājiena organizatoriem un brīvprātīgajiem palīgiem – aktīvajiem jauniešiem no Svētes un viņu koordinatoru Jāni Zariņu – dotos pārgājienā “Iepazīsti Zaļeniekus!”.



Pārgājiena rīkošanā turpinās sadarbība starp Zaļenieku aktivitāšu centru un Zaļenieku pagasta bibliotēku. Pasākuma maršrutu izstrādāja aktivitāšu centra vadītāja Rasma Kutkovska kopā ar novadpētniecības entuziastu Arnoldu Brūderu, kuram pagastā pieder īpašums, un bibliotēkas vadītāju Elīnu Čerkovsku.

