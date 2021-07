Nozīmīgākie remontdarbi Jelgavas izglītības iestādēs – "Kamolītī", "Pasaciņā" un "Kāpēcīšos"

Arī šovasar Jelgavas izglītības iestādēs notiek remontdarbi. Nozīmīgākie ir jumta pārbūve pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē "Kamolītis", virtuves telpu vienkāršota atjaunošana un aprīkošana "Pasaciņā" un vides pieejamības risinājumi, pielāgojot peldbaseinu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, pirmsskolas izglītības iestādē "Kāpēcīši", informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Par "Kamolīša" jumta pārbūves 3. kārtas būvdarbiem saskaņā ar iepirkuma konkursa rezultātiem ir noslēgts būvdarbu līgums ar SIA "Award". Tas paredz bērnudārza korpusu savienojošās pārejas jumta pārbūvi un siltināšanu. "Tiks pārbūvēts un nosiltināts pārejas jumts, kā arī daļēji izbūvēts jumts un norobežojumi virs pārejām ēkas 2. stāva līmenī, nodrošinot tās izmantošanu iestādes mācību procesā," stāsta Izglītības pārvaldes galvenais speciālists būvniecības un ēku apsaimniekošanas jautājumos Andris Baltais, norādot, ka darbi "Kamolītī" neietekmēs mācību procesu. Plānotās būvdarbu izmaksas ir 175 tūkstoši eiro ar PVN. Jāpiebilst, ka pagājušajā gadā "Kamolītī" tika pārbūvēts jumts abiem bērnudārza korpusiem, plakano aizstājot ar četrslīpju jumtu, kā arī izbūvēta lietusūdens novadīšanas sistēma un ierīkota zibens aizsardzības sistēma.

Tāpat iecerēts noslēgt būvdarbu līgumu par bērnudārza "Pasaciņa" virtuves vienkāršotu atjaunošanu. "Virtuvē gan izremontēs telpas, gan arī izbūvēs jaunus elektrības, kanalizācijas un ūdensvada tīklus, tiks izbūvēta atbilstoša ventilācijas sistēma, kā arī iegādātas un uzstādītas jaunas iekārtas un aprīkojums," stāsta A. Baltais. Atbilstoši jūnija sēdē pieņemtajam domes lēmumam šim mērķim pašvaldība ņem aizņēmumu un ieguldīs arī savu finansējumu. Darbu realizācijai nepieciešami 124 787,72 eiro. Pašvaldība Valsts kasē ņems ilgtermiņa aizņēmumu 106 069,56 eiro apmērā, savukārt pašvaldības līdzfinansējums būs 18 718,16 eiro. Būvdarbi tiks organizēti tā, lai netraucētu izglītības procesu.

Šobrīd norit iepirkuma procedūra projektam "Peldbaseina pielāgošana pieejamības uzlabošanai bērniem ar funkcionālajiem traucējumiem JPPI "Kāpēcīši" Ganību ielā 66, Jelgavā". Īstenojot to, peldbaseinā tiks izveidota pielāgota ģērbtuve bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vecumā no četriem līdz 12 gadiem, tajā izbūvējot speciālu sliežu griestu sistēmu jeb pacēlāju, kas būs palīgs vecākiem un atbalsta personālam, lai bērnus ar funkcionāliem traucējumiem sagatavotu peldēšanas nodarbībai. Jāpiebilst, ka pašā peldbaseinā jau vairākus gadus ir uzņēmuma "Fortum" dāvinātais pacēlājs, kas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošina iespēju piedalīties peldēšanas nodarbībās. Šis ir viens no Eiropas Sociālā fonda projektā "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Jelgavā" atbalstītajiem mērķiem un plānots, ka būvdarbi varētu sākties augustā. Tiem paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

A.Baltais stāsta, ka šovasar Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijā notiek apkures sistēmas remontdarbi, 5. vidusskolā – karstā ūdens apgādes sistēmas ierīkošana atsevišķās skolas labierīcību telpās, Centra pamatskolā norit projektēšanas darbi sporta laukuma pārbūvei un automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmas ierīkošanai, bet Jelgavas pamatskolā "Valdeka"- attīstības centrā norit skolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas un vides pieejamības būvprojekta izstrāde.

Foto: no arhīva