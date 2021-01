NVD: Covid-19 izslimojušos varētu vakcinēt 90 dienas pēc vīrusa pārslimošanas

Covid-19 izslimojušās personas varētu vakcinēt 90 dienas pēc vīrusa pārslimošanas, vakar raidījumam "TV3 ziņas" sacīja Nacionālā veselības dienesta pārstāve Līga Gaigala.

Skatoties uz situāciju, ka šobrīd pastāv ierobežota pieejamība vakcīnām, dienests rekomendē, ka to personu, kas nesen pārslimojušas Covid-19 infekciju, vakcināciju varētu atlikt līdz 90 dienām pēc vīrusa pārslimošanas, sacīja Gaigala.

Viņa to skaidro ar argumentu, ka par šo periodu ir pirmie pētījumi, ka imunitāte pēc vīrusa izslimošanas saglabājas.

Kā ziņots, no 28.decembra kā pirmos pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9.janvārī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11.janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas.

Foto: pixabay.com