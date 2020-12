NVD: Paplašinātas iespējas saņemt nosūtījumu Covid-19 analīžu veikšanai arī brīvdienās

Sākot ar šā gada 12.decembri, iedzīvotājiem, kuriem radīsies steidzama nepieciešamība saņemt nosūtījumu Covid 19 analīžu veikšanai ārpus ģimenes ārsta darba laika jeb brīvdienā, būs iespējams to saņemt, sazinoties ar dežūrārstu, zvanot pa tālruni 67131313. Pakalpojumu sniegs SIA “Dziedniecība” dežūrārsti sestdienās un svētdienās no pulksten 8.00 līdz 20.00 un tas būs pieejams visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no dzīvesvietas.

Nacionālais veselības dienests (NVD) aicina iespēju saņemt nosūtījumu no dežūrārsta brīvdienās izmantot patiešām neatliekamos gadījumos, kad nav iespējas to saņemt ierastajā kārtībā jeb vēršoties pie sava ģimenes ārsta vai ārsta speciālista, informē NVD Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Ginta Ozoliņa.

Savukārt uz Covid-19 analīžu nodošanu var pieteikties, zvanot uz tālruņa numuru 8303 (darbadienās no 8.00 līdz 18.00, sestdienās no 9.00 līdz 14.00). Ērtāko un iespējami ātrāko pieraksta laiku Covid-19 izmeklējumam var pieteikt arī elektroniski Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas mājas lapā. Analīžu nodošanas vietas, kā arī informāciju par katru no tām iespējams aplūkot interaktīvā kartē: "COVID-19 analīžu nodošanas vietas Latvijā".

Lai aplūkotu saņemto paziņojumu par Covid-19 rezultātiem, interneta pārlūkprogrammā jāatver adrese www.eveseliba.gov.lv, jāizvēlas "Pieslēgties" un "Iedzīvotājs". Pēc autorizēšanās sistēmā analīžu rezultātu paziņojums būs skatāms sadaļā "Mani rezultāti".

Gadījumos, ja analīžu rezultāti nav pieejami ilgstošāku laika posmu vai arī rodas sarežģījumi ar nosūtījumu uz analīzēm (šādā gadījumā nepieciešams informēt par laboratorijas filiāli, datumu, un nosūtījuma veidu), iedzīvotāji tiek aicināti zvanīt uz NVD bezmaksas tālruni 8000 1234 vai rakstīt e-pastu uz nvd@vmnvd.gov.lv un visi gadījumi tiks risināti individuāli.

Foto: no arhīva