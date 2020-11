Oktobrī ar Covid-19 inficējušies 4268 cilvēki jeb 70% no visiem kopumā saslimušajiem

Oktobrī kopumā Latvijā ir inficējušies 4268 cilvēki, kas ir 69,6% no kopumā Latvijā inficētajiem kopš marta sākuma.

Kopumā Latvijā ar Covid-19 inficējušies 6136 cilvēki.

Oktobrī miruši ir 37 cilvēki ar diagnosticētu Covid-19 jeb puse no visiem mirušajiem, kam konstatēta šī saslimšana, kuri kopumā ir 74.

Kā ziņots, pēdējo 24 stundu laikā atklāti kopumā 242 jauni saslimšanas ar Covid-19 gadījumi un no testētajiem cilvēkiem pozitīvo gadījumu īpatsvars sasniedzis 6,2%, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Trīs mirušie pacienti bijuši vecuma grupās no 50 līdz 55 gadiem, no 70 līdz 75 gadiem un no 80 līdz 85 gadiem.

Aizvadītajā diennaktī veikti 3898 Covid-19 testi, savukārt pozitīvo gadījumu īpatsvars bijis 6,2%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz šim saslimšana ar Covid-19 ir apstiprināta kopumā 6136 personām, kamēr 1406 personas ir izveseļojušās, liecina centra dati.

