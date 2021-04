Otrdien Latvijā atklāti 643 jauni Covid-19 gadījumi un deviņi cilvēki miruši

Veicot līdz šim lielāko testu skaitu diennaktī, otrdien Latvijā atklāti kopumā 643 Covid-19 gadījumi un saņemtas ziņas par deviņu sasirgušo nāvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotā informācija.

Diennakts laikā Latvijā veikti 23 143 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 2,8%, kamēr dienu iepriekš šis rādītājs bija 6,2%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Kopumā Latvijā līdz šim reģistrēto Covid-19 gadījumu skaits sasniedzis 105 176. Aprēķini liecina, ka pēdējo divu nedēļu laikā reģistrēti 6306 Covid-19 gadījumi, savukārt pārējie tiek uzskatīti par slimību pārslimojušiem.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības ar Covid-19 rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju ir turpinājis lejupslīdi arī pēc Lieldienu brīvdienām un nokrities līdz 330,6. Pēdējo reizi tik zems šis rādītājs Latvijā bija 2020.gada novembra izskaņā.

No aizvadītajā diennaktī mirušajiem Covid-19 pacientiem viens bijis 40 līdz 49 gadus vecs, viens - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, pieci - vecumā no 80 līdz 89 gadiem, bet vēl viens - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.

Līdz šim Latvijā kopumā miruši 1946 cilvēki, kuri bija saslimuši ar Covid-19, kas ir 1,85% no visiem apstiprinātajiem saslimšanas ar Covid-19 gadījumiem.

Foto: pixabay.com