Skolnieciņš no svētbirzs

Rudens ir beidzies. Ziema jau klauvē pie mūsu namu durvīm. Vēsās naktis un saltie rīti ir kļuvuši par ikdienu. Pirmais sniegs vairs nav aiz kalniem. Tomēr kovid-19 sērga turpinās. Būsim apzinīgi un ievērosim visus valdības ierobežojumus, kā arī mediķu rekomendācijas. Ieturēsim 2 metru distanci cits no cita. Nedrūzmēsimies! Bieži un rūpīgi mazgāsim rokas. Neaizmirsīsim par dezinfekcijas līdzekļiem! Lai pasargātu sevi un citus no saslimšanas, lietosim sejas maskas. Būsim atbildīgi par savu un apkārtējo drošību. Par spīti grūtībām, saglabāsim cerību savās sirdīs. Ticēsim labajam. Iedegsim uz palodzes zaļu svecīti par godu Dabas Mātei. Mēs visi esam Dabas Mātes bērni, Dabas Māte ir mūsu radītāja. Lūgsim Dabas Mātes svētību, lai Dabas Mātes viedums mūs pasargā no kovid-19 sērgas! Lai ticība Dabas Mātei kalpo mums par bruņām un vairogu! Lūgsim Pērkonu – Debesu Tēvu – lai Pērkons patriec kovid-19 sērgu prom no mūsu mīļās zemītes! Lai ticība Pērkonam kalpo par zobenu mūsu rokās! Lūgsim Veļu Māti – Viņsaules Valdnieci – kaut ar kovid-19 sērgu sirgstošie drīz izveseļotos! Lūgsim Laimu – Likteņa Valdnieci – lai mums būtu labklājība un laimīga dzīvošana! Iekursim ugunskuru par godu Latvju Dieviem sava nama pagalmā! Kvēpināsim ugunskurā kadiķa zariņus un vērmeļu buntes. Ziedosim ugunskurā sauju monētu. Lūgsim Latvju Dievus – mūsu dzimtās zemītes aizstāvjus. Būsim atbildīgi saimnieki savā zemē, turēsim cieņā savu senču gudrības un senlatvju spēka zīmes. Lai Latvju Dievi mūs sargā šajā sūrajā laikā! Lai Latvju Dievi svētī Latviju! Lai Latvju Dievi stāv mums klāt!

No sirds veselību un pārticību vēlot, Jūsu Skolnieciņš no svētbirzs [Latvju Skaudības Dievs]

pirms 25 minutēm, 2020.11.04 13:19