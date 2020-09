Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 95 saslimšanas ar Covid-19 gadījumi, kas ir līdz šim lielākais diennaktī atklāto saslimšanas gadījumu skaits, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka 63 saslimušie inficējušies no iepriekš zināmiem infekcijas avotiem, četri inficējušies ārzemēs - Ukrainā, Krievijā un Austrijā, bet par 28 personām tiek precizēti inficēšanās apstākļi un epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās.

Aizvadītajā diennaktī veikts 4271 Covid-19 tests, kas ir līdz šim lielākais veikto pārbaužu apjoms. Kopš Covid-19 parādīšanās valstī veikti kopumā 320 018 izmeklējumi.

Pozitīvi bijuši 2,2% no vakar veiktajiem testiem. SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā (ES) tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 3% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu. Vēl 20.septembrī šis rādītājs visās Baltijas valstīs bija zem 1%, kamēr Latvijā tas bija 0,3%.

"Izmeklēts tiek daudz, kas ir labi. Atrastu pozitīvo testu skaits nav tik liels. Ja paskatīsimies uz valstīm, kur ir plaša Covid-19 izplatība, tur 3% un vairāk jau ir sasniegti," pauda SPKC pārstāvis.

Patlaban Latvijā aktīvi ir 480 saslimšanas ar Covid-19 gadījumi. Kopumā inficēšanās ar Covid-19 apstiprināta 1824 personām, savukārt 1307 saslimušie ir izveseļojušies. Latvijā mirušas 37 personas, kam bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.

Pēdējās diennakts laikā stacionēti pieci pacienti ar Covid-19, līdz ar to slimnīcās ārstējas jau 19 Covid-19 pacienti, no kuriem 18 ir ar vidēji smagu slimības gaitu un viens - ar smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāriem izrakstīti 229 pacienti, starp kuriem ir gan atlabušie, gan mirušie.

Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) trešdien valdības ārkārtas sēdē informēja, ka Kuldīgā pēdējo divu dienu laikā ir testēti 1600 cilvēki, no kuriem pozitīvs tests bijis tikai 17, kas šajā gadījumā ir uzskatāms par labu tendenci.

Iepriekš augstākais Covid-19 gadījumu skaits tika atklāts 1.aprīlī, kad valstī diennakts laikā tika reģistrēti 48 saslimšanas ar Covid-19 gadījumi.

Foto: pixabay.com