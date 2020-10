Ozoliņš atklāj, ka kandidēs 2021. gada pašvaldību vēlēšanās, Caune to nenoliedz

Ap divdesmit Branku apkaimes iedzīvotāju trešdien bija atnākuši uz kārtējo pašvaldības rīkoto sapulci, kas šoreiz notika biedrības “Tuvu” stikla zālē, ko pazīst kā “Branku brančotavu”. Šī sapulce bija īpaša ar to, ka pirmo reizi tajā piedalījās ne tikai Ozolnieku novada pašvaldības pārstāvji, bet arī viesi no Jelgavas novada pašvaldības. Viesu klātbūtne bija saistīta ar to, ka saskaņā ar Saeimas apstiprināto administratīvi teritoriālo reformu pēc nākamajām pašvaldību vēlēšanām, kas plānotas 2021. gada jūnijā, Ozolnieku un Jelgavas novadi tiks apvienoti vienā pašvaldībā, kas pēc teritorijas ieņems Jelgavas rajona robežas līdz 2009. gadam.

Gan Ozolnieku, gan Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji klāstīja, kas sasniegts un kā sokas viņu pašvaldībā, kā arī uzklausīja Branku apkaimes iedzīvotāju vajadzības. Sanāksme ritēja sirsnīgā garā. Kad Ozolnieku novadā dzīvojošā Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte, iepazīstinot ar sevi klātesošos teica: “Es esmu jūsējā!”, Jelgavas domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune izsauca repliku: “Nepielien!” Pēc sapulces beigām uz zz.lv jautājumu par kandidēšanu nākamajās pašvaldību vēlēšanās, Z.Caune atbildēja, ka nevēlas “skriet ratiem pa priekšu” un to vēl redzēs. 2017. gada maijā intervijā “Zemgales Ziņām”, atbildot uz jautājumu, vai ceturto reizi kandidēs vēlēšanās, viņš, atmetot ar roku, sacīja: ”Nē, nē, nē” un piebilda, ka līdz 2021. gadam būt izdarījis to, ko tautai solījis.

Savukārt Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Andris Ozoliņš, kas šajā amatā ievēlēts šogad martā, zz.lv atklāja, ka kandidēs 2021. gada pašvaldību vēlēšanās. Uz to viņu motivē saistības ar novada iedzīvotājiem.

Foto: no arhīva