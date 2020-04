Ozolniekos strādā skolotājas Jū Džanas dāvinātajās sejas aizsargmaskās

Pienākot pandēmijas radītajai krīzei arī Latvijā, pagājušajā nedēļā pie Ozolnieku novada pašvaldības Sociālā dienesta Rīgas ielā 29 tika saņemta dāvana no ķīnietes Jū Džanas (Yue Zhang), kas latviešu sabiedrībā tiek dēvēta par Sintiju un jau astoņus gadus dzīvo Ozolniekos. Dāvanā bija 80 sejas aizsargmaskas. Pirms tam e-pasta vēstulē Sintija labi saprotamā latviešu valodā bija rakstījusi: “Janvārī, kad “Covid-19” izplatījās Ķīnā, es nopirku astoņas kastes jeb 160 sejas aizsargmasku, ko ražo Vācijā. Uztraucos, ka šīs vīruss izplatīsies Latvijā. Šovakar es lasīju ziņu, ka sociālajiem darbiniekiem Latvijā ļoti trūkst aizsardzības līdzekļu. Tāpēc vēlos pajautāt, vai jums vajag maskas? Es varu dalīties un piegādāt četras kastes. Manas maskas var lietot vairākas reizes. Es ceru, ka viss ātri pāries un dzīve normalizēsies! Saudzējiet sevi! Ar cieņu! Sintija.”

Ozolnieku novada Sociālā dienesta vadītāja Sarmīte Strode teic, ka, saasinoties pandēmijas krīzei, dienesta darbinieki centušies sagādāt sejas maskas, taču tās nopirkt bijis problemātiski. “Kad saņēmām dāvanu no Sintijas, padalījāmies arī ar mediķiem, kam arī trūka aizsargmasku.”

Kaut gan valstī ir prasīta sociālā distancēšanās, tomēr ir izņēmuma gadījumi, kad sociālajam darbiniekam jākontaktējas ar pašvaldības iedzīvotājiem. “Tad velkam ne tikai maskas, bet arī cimdus. Mēs jau nezinām, vai cilvēki, ar ko tiekamies, ir veseli vai inficēti. Pašiem tā drošāk un arī cilvēkam, ko aprūpējam. Par sevi jau arī nevaram galvot, ka esam veseli,” teic sociālā darbiniece Svetlana Vozņesenska.

Ozolnieku novada Sociālā dienesta darbinieces stāsta, ka ārkārtas stāvokļa grūtības smagāk pārdzīvo cilvēki ar garīgās veselības traucējumiem. Viņi uztraucas un bieži vien zvana uz dienestu. Tā darbinieces nodarbojas ar iedzīvotājiem, kas ārkārtas apstākļos ir piespiedu dīkstāvē un kam pienākas pabalsts. Tādi, piemēram, ir ēdnīcu darbinieki. “Vairāk ir gadījies piedzīvot, ka cilvēki, kas pretendē uz šo pabalstu, dusmojas, ka viņiem stingri tiek prasīti dokumenti, kas apliecina piespiedu dīkstāves faktu. Taču tas ir nepieciešams, lai pašvaldībai vēlāk būtu iespējams šajos pabalstos izmaksāto naudu atgūt no valsts,” paskaidro lietvede Dina Zonberga.

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Ozolnieku novadā dzīvo 66 Ķīnas pilsoņi.

Foto: Eva Pričiņa