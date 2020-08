Ozolnieku novadā atkārtoti reģistrēts ar “Covid-19” saslimušais

Pagājušajā diennaktī saslimšana ar “Covid-19” pirmo reizi konstatēta Nīcas novadā, bet atgriezusies tā ir Ozolnieku novadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati.



Abos novados ir saslimis viens cilvēks.

Savukārt vēl divi inficēšanās gadījumi pagājušajā diennaktī reģistrēti Jūrmalā, kur ar “Covid-19” saslimušo skaits palielinājies līdz sešiem cilvēkiem. Tāpat atklāts arī viens inficētais Rīgā, kur kopējais ar “Covid-19” sasirgušo skaits pieaudzis līdz 85 cilvēkiem.

Lai gan pagājušajā diennaktī tika konstatēti četri saslimšanas gadījumi, trešdienas apkopotajos datos par vienu ir samazināts Liepājā reģistrēto saslimušo skaits un kā centrā norādīja, tad minētās izmaiņas notikušas, jo precizēta pacienta dzīves vieta, tādējādi 12.augustā Latvijas pašvaldībās reģistrēti pieci jauni inficētie.

Divi no jaunajiem inficētajiem ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet vēl divi vecumā no 50 līdz 59 gadiem.

Kopumā “Covid-19” pašlaik konstatēts 40 Latvijas pašvaldībās.

Jau ziņots, ka, veicot 2071 “Covid-19” testu, pagājušajā diennaktī reģistrēti četri jauni saslimšanas gadījumi.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka viens saslimušais atgriezies no ārvalstīm, bet ar trīs uzsākta saziņa. Epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās.

Latvijā kopumā līdz šim veikti 220 827 izmeklējumi, inficēšanās apstiprināta 1307 personām, no kurām 1078 ir izveseļojušās, bet 32 mirušas.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionētu pacientu ar “Covid-19”. Kopumā stacionāros ārstējas trīs pacienti, no kuriem visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāra izrakstīti 198 “Covid-19” pacienti, starp kuriem ir gan tie, kas izveseļojušies, gan tie, kas miruši.

