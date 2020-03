Ozolnieku novada domē aicina ieņemt brīvās deputātu vietas

Sakarā ar to, ka ceturtdien Ozolnieku novada ārkārtas domes sēdē tika pieņemti agrākā domes priekšsēdētāja Daiņa Liepiņa un deputāta Miķeļa Rēdliha (abi no Latvijas Reģionu apvienības) iesniegumi par atteikšanos no deputāta mandāta, pašvaldība izsūtījusi lūgumu deputātu kandidātiem Artim Rītelim un Raitim Avotam ieņemt atbrīvojušās D.Liepiņa un M.Rēdliha vietas. Informācija Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā liecina, ka 2017. gada pašvaldību vēlēšanās, balotējoties no tā paša Latvijas Reģionu apvienības saraksta, darbu vadītājs celtniecībā A.Rītelis un uzņēmējs R.Avots 2017. gada pašvaldību vēlēšanās vēlētāju likto plusu un mīnusu rezultātā, palika pirmie “aiz strīpas”.