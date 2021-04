Ozolnieku novada dome plāno vērsties tiesā par bijušajam domes priekšsēdētājam Dainim Liepiņam (LRA) piederošās, uz pašvaldības zemes izbūvētās "Ozo" ledus halles īpašumtiesību nostiprināšanu uz pašvaldības vārda, informēja domē.

2007.gada 9.martā novada pašvaldība noslēgusi līgumu ar Liepiņam piederošo SIA "G.R.B. Investīcijas" par zemes īpašuma 0,47 hektāru platībā Stadiona ielā 5 Ozolniekos nomu ar apbūves tiesībām. Nomas ilgums noteikts līdz 2019.gada 8.martam. Zemes nomas mērķis ir ledus halles būvniecība.

"Pusēm slēdzot līgumu, netika atrunāta specifika kārtība par izbūvētās ēkas pielietojumu pēc līguma termiņa beigām," apgalvoja domē. Atbilstoši normatīvo aktu saturam, šāda sadarbības forma starp zemes īpašnieku un ēkas īpašnieku standartā paredz, ka pēc līguma termiņa beigām zemes īpašnieks izvērtē iznomātās zemes un uz tās izbūvētās ēkas nepieciešamību pašvaldības funkciju veikšanai, lemjot par līguma pagarināšanu vai izbeigšanu. Līguma izbeigšanas gadījumā ēkas īpašumtiesības ir nostiprināmas uz pašvaldības vārda, apsverot iespēju kompensēt būves īpašniekam iespējamos derīgos izdevumus.

Tuvojoties noteiktajam zemes nomas termiņam, 2019.gada 11.februārī, pašvaldība saņēma "G.R.B. Investīcijas" pārstāvja iesniegumu par nomas līguma termiņa pagarināšanu līdz 2037.gada 7.martam. 21.februāra domes sēdē tika skatīts jautājums līguma pagarināšanu. Sēdi vadīja Liepiņš, kurš 2017.gadā ievēlēts domē un kļuvis par priekšsēdētāju. Vienlaikus viņš bija arī "G.R.B. Investīcijas" īpašnieks.

Domē apgalvoja, ka Liepiņš nebija uzdevis pašvaldības administrācijai prezentēt izvērtējumu par "Ozo" ledus halles nepieciešamību pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. Deputātiem neesot ticis skaidrots, ka viņiem ir tiesības un vienlaikus arī pienākums diskutēt par ēkas turpmāko pielietojumu novada iedzīvotāju interesēs, līdz ar to "balsojums tika veikts, pamatojoties uz nepilnīgi sniegtu informāciju".

Sēdes rezultātā tika parakstīts lēmums par zemes nomas līguma pagarināšanu.

Vēlāk, Liepiņam zaudējot amatu un mainoties domes vadībai, veikta iepriekšējās domes vadības laikā pieņemto lēmumu izvērtēšana. Analizējot sēdes norisi, secināts, ka lēmuma pieņemšanas brīdī no 15 deputātiem sēžu zālē atradās 13, no tiem balsojumā piedalījās septiņi. Savukārt seši neizteica savu balsojumu nevienā no atļautajām balsojuma formām, līdz ar to bija uzskatāmi par klāt neesošiem, apgalvoja domē, secinot, ka lēmuma pieņemšanai nebija nepieciešamā deputātu kvoruma un lēmums nevarēja tikt uzskatīts par spēkā esošu.

Pašvaldība vērsās arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) ar lūgumu izvērtēt situāciju un sniegt savu skaidrojumu. VARAM savā atzinumā pašvaldībai esot norādījusi, ka 2019.gada 21.februārī pieņemtais lēmums ir uzskatāms par prettiesisku. Vienlaikus VARAM lūdza arī Tieslietu ministriju (TM) sniegt savu vērtējumu par situāciju. Arī šajā gadījumā esot gūts apstiprinājums, ka konkrētajā gadījumā pašvaldībai ir tiesības lemt par ēkas īpašumtiesību nostiprināšanu uz pašvaldības vārda.

Paralēli 2020.gadā Ozolnieku novada pašvaldība sāka Ozolnieku Sporta skolas telpu remontdarbus. Izstrādātais projekts paredz gan sporta zāles un tribīņu atjaunošanu, gan papildu ģērbtuvju un dušu izbūvi, veicot ēkas funkcionālu atdalīšanu no līdzās esošās "Ozo" ledus halles. Ņemot vērā plānoto darbu saturu, pašvaldība aicināja Liepiņu piekrist ēku funkcionālai atdalīšanai, lai pašvaldībai piederošā ēkas siena, kas savieno abas būves, būtu izmantojama Sporta skolas vajadzībām.

"Diemžēl vienoties ar ledus halles īpašnieku par nepieciešamo būvju atdalīšanu nav izdevies, neskatoties uz to, ka pašvaldība piedāvāja veikt atsevišķas ieejas izbūvi par pašvaldības budžeta līdzekļiem," apgalvoja domē.

Tāpēc secināts, ka vienīgais risinājums sporta skolas audzēkņu drošības un komforta nodrošināšanai ir pašvaldībai izmantot savas tiesības un nepagarināt zemes nomas līgumu, secīgi uzņemoties turpmāko ledus halles ēkas apsaimniekošanu Ozolnieku Sporta skolas vajadzībām, kā arī atlīdzinot halles īpašniekam iespējamos derīgos izdevumus.

Šonedēļ, sasaucot domes ārkārtas sēdi jau pēc ierastā darba laika beigām, dome lēmusi, ka pašvaldībai piederošais zemes gabals Stadiona ielā 5b Ozolniekos turpmāk nav iznomājams un uzņēmumam tiek atteikts pagarināt nomas līgumu. Pašvaldība gatavos nepieciešamos dokumentus, lai uz zemes uzbūvētā ēka "Ozo" ledus halle secīgi pārietu pašvaldības īpašumā autonomo funkciju īstenošanai. Papildus dome lēmusi no Ozolnieku novada pašvaldības budžeta paredzēt finanšu līdzekļus halles īpašnieka iespējamo derīgo izdevumu atlīdzināšanai 219 000 eiro apmērā.

Liepiņš, komentējot domes lēmumu, atzina, ka to pārsūdzēs. Viņš apgalvoja, ka pēc domes priekšsēdētāja amata zaudēšanas nolicis deputāta mandātu, lai viņam nevarētu pārmest lēmumu ietekmēšanu un domes darba traucēšanu.

Liepiņš ir pārliecināts, ka lēmums par halles atņemšanu ir gatavots ilgi, bet ārkārtas sēde trīs stundu laikā sasaukta klātienē, lai uz to grūtāk būtu ierasties opozīcijas pārstāvjiem. Turklāt iepriekš deputātiem bija iespēja piedalīties sēdē neklātienē, izmantojot "Zoom" platformu.

Domes vadība nespēj vadīt elementāru dialogu, uzskata politiķis. Komentējot konfliktu par atsevišķas ieejas izbūvi halles un sporta skolas telpu atdalīšanai, Liepiņš stāstīja, ka nebija pret šo ieceri, taču vēlējies, lai šāds risinājums tiktu apstiprināts ar domes lēmumu. Turklāt viņš esot vēlējies gūt pārliecību, ka pašvaldība tiešām ir gatava iesaistīties ar savu atbalstu, taču šādu apstiprinājumu neesot guvis.

Viņš arī apgalvoja, ka pēc lēmuma pieņemšanas par nomas līguma pagarināšanu sēdē juristiem jautājis, vai lēmums ir likumīgs, saņemot pozitīvu atbildi.

Neizpratni Liepiņam rada arī pašvaldības plāns apvienotajās ledus halles un sporta skolas telpās ierīkot iekštelpu pludmales volejbola laukumus, jo ledus halles aprīkojums maksā ievērojamas summas. "Es esmu tērējis savu naudu, lai risinātu jautājumus ar advokātu palīdzību, bet domes vadība taču netērē savus personīgos līdzekļus," sacīja politiķis, domes darbu saucot par haotiski.

Pēc viņa paustā, jaunas ledus halles izbūve pašlaik varētu izmaksāt trīs līdz trīsarpus miljonus eiro.





Foto: no arhīva