Ozolnieku novada domi vada Andris Ozoliņš

Ar deviņām balsīm “par” Ozolnieku novada dome pagājušajā nedēļā nolēma atbrīvot no amata līdzšinējo mēru Daini Liepiņu. Brīdi vēlāk, kad, ignorējot domes sēdes turpmākos darba kārtības punktus, sēžu zāli bija atstājuši trīs no piecpadsmit domes deputātiem (Dainis Liepiņš, Miķelis Rēdlihs un Zigmārs Babčuks – visi no Latvijas Reģionu apvienības), notika jaunā domes priekšsēdētāja vēlēšanas, kurās pārliecinoši ar 11 balsīm tika ievēlēts Ervina Vēvera izvirzītais kandidāts Andris Ozoliņš. Jātgādina, ka 2017. gada jūnijā par Ozolnieku novada domes priekšsēdētāju D.Liepiņu nobalsoja deviņi deputāti.

Par D.Liepiņa atbrīvošanu nobalsoja Latvijas Zaļās partijas pārstāvji Jānis Kažotnieks un Andris Ozoliņš, no Latvijas Zemnieku savienības ievēlētie Dina Štelmahere, E.Vēveris, Pēteris Veļeckis un Jānis Valerts, kā arī Uldis Ainārs (V), Igors Orlovs (S) un Artūrs Semjonovs (VL-TB/LNNK). Savukārt pret A.Ozoliņu domes priekšsēdētāja amatā balsoja vienīgi deputāte Rasma Skruļa (Latvijas Zaļā partija). Viņa uzskata, ka A.Ozoliņš kā pašvaldību politiķis ir par maz pieredzējis. D.Liepiņš savu atbrīvošanu no amata nevēlējās komentēt, paskaidrojot, ka atrodas ārzemēs.

“Ziņas” jau rakstīja, ka jautājumu par D.Liepiņa atbrīvošanu no amata pirms divām nedēļām ierosināja pieci domnieki, kuru vārdi tolaik netika atklāti, bet tagad ir zināmi: E.Vēveris, P.Veļeckis un J.Valerts, U.Ainārs un I.Orlovs. Nesamierināmais strīds starp domes pozīciju un opozīciju izcēlās diskusijās par Ozolnieku novada pašvaldības 2020. gada budžetu. Toreiz opozīcija, piesaucot demogrāfiskās pro­gnozes, nostājās pret liela bērnudārza būvēšanu Ozolnieku ciema nomalē. Strīda rezultātā novada pašvaldības 2020. gada budžets tika pieņemts tikai ar vienas balss pārsvaru.

Nākamajā dienā pēc ievēlēšanas Ozolnieku domes priekšsēdētāja amatā A.Ozoliņš atbildēja uz “Ziņu” jautājumiem.

– Kā pats sevi redzat jaunajā domes priekšsēdētāja amatā?

Domāju, deputāti, kuri nobalsoja par mani, uzticas man un manām prasmēm organizēt un vadīt darbu. Protams, vēl daudz jāmācās, jo šis ir mans pirmais sasaukums arī deputāta darbā. Katrs domes deputāts pārstāv noteiktu iedzīvotāju daļu, un domes priekšsēdētājam ir jāno­drošina deputātu iesaiste visos attīstības jautājumos, kuros vien tie vēlas piedalīties. Parasti deputātiem ir pamatdarbs, kur viņi ir savas jomas speciālisti. Darbs domē ir paralēls, tāpēc domes priekšsēdētājam vajadzētu sekmēt to, ka visi tiek iesaistīti ideju un priekšlikumu ģenerēšanā ikvienā pašvaldībai aktuālā jautājumā, tādējādi aptverot maksimāli plašu redzējumu. Manuprāt, komandas darbā ir pilnīgi normāli, ka pastāv atšķirīgi viedokļi, taču domes darba procesā būtu jānonāk pie kopīga labākā risinājuma, ko nodot izpildvarai. Nav pieļaujami, ka nesaskaņas domē kaut kādā veidā atspoguļojas arī izpildvaras rīcībā. Savu lomu redzu tieši savstarpējās komunikācijas un visu deputātu iesaistes darba uzlabošanā.

Foto: Eva Pričiņa