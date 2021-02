Ozolnieku novadā, iespējams, pēdējais “savs” budžets

Jelgavas un Ozolnieku novada pašvaldību budžetus abu domju deputāti pieņēma janvāra beigās. Saskaņā ar likumu, balstoties uz šiem pamatdokumentiem, abas pašvaldības dzīvos līdz gada beigām, lai arī jūlijā tās plānots apvienot. Vēl gaidāms Satversmes tiesas spriedums, taču varētu būt tā, ka 28. janvārī Ozolnieku novada dome apstiprināja beidzamo patstāvīgo pašvaldības gada budžetu. “Ar likumu ir noteikts, ka 5. jūnijā Latvijā būs pašvaldību vēlēšanas, bet 1. jūlijā – Ozolnieku un Jelgavas novada apvienošana. Ja kas mainīsies, tad dzīvosim pēc citas kārtības. Pašlaik noteiktā ir šāda,” teic Ozolnieku novada domes priekšsēdētājs Andris Ozoliņš. Deputāts Uldis Ainārs izskaitļojis, ka šī gada novada budžets, kura izdevumos ir plānoti 19,5 miljoni eiro un investīciju plānā ir četri miljoni (ieskaitot 1,9 miljonu eiro aizņēmumu Valsts kasē), tapis gandrīz 20 stundu garās diskusijās, kas ritēja komiteju sēdēs. Līdzīgi kā citās pašvaldībās arī Ozolnieku novadā lielākie izdevumi ir plānoti izglītībai (8,9 miljoni eiro) un sociālajai aizsardzībai (3,2 miljoni eiro). Taču lielākās diskusijas bija par investīciju plānu.

Turpinās veco ūdenssaimniecības projektu



2021. gadā, saņemot Valsts kasē aizņēmumu, turpinās pirms vairākiem gadiem iesāktais projekts Ozolnieku ciema ūdenssaimniecībā. To īstenojot, ciemā tiek izbūvēta kanalizācijas sistēma un pie reizes arī atjaunots ūdensvads. Kopējās projekta izmaksas ir 6,5 miljoni eiro, no tiem SIA “Ozolnieku KSDU” finansējums – 1,7 miljoni eiro.

2021. gadā turpināsies pērn sāktā Atpūtas ielas izbūve no Progresa ielas līdz krustojumam ar Bērzu ielu Tetelē. Tiks veikta arī Upes ielas Ozolniekos pārbūve, grants segumu nomainot ar asfaltu.

Plānoti vairāku ielu un ceļu posmu seguma virskārtas atjaunošanas darbi, tostarp Iecavas krastmalas izbūve Ozolniekos no apļa līdz Rīgas ielai 29. Tādējādi ir nodrošināta piekļuve pie pirmsskolas izglītības iestādes “Pūcīte” jaunizveidotās filiāles. Šī projekta kopējās izmaksas tiek plānotas līdz 100 tūkstošiem eiro, un to iecerēts finansēt, piesaistot Valsts kases aizdevumu.

Ņemot vērā lielo iedzīvotāju iesniegumu skaitu, 2021. gadā paredzēts uzlabot pašvaldības ceļa Misas tilts–Glūdas segumu Cenu ciemā. Šim projektam plānots piesaistīt Valsts kases finansējumu. Kopējās projekta izmaksas tiek lēstas līdz pusmiljonam eiro.

Vairāk lasiet 11.februāra “Zemgales Ziņās”

Foto: no arhīva