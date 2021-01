Ozolnieku skolas 175 gadi (FOTO)

Mēs neesam bagāta zeme, mums nav naftas, nav zelta, nav lielas rūpniecības, bet ir cilvēki. Un tie mums ir zelta vērtē tāpat kā skolas, kuras cauri gadsimtiem, laiku un ministru maiņām ir izdzīvojušas. Un ne tikai – tās turpina attīstīties. Mūsu lepnums ir izglītoti cilvēki, un kur tad vēl, ja ne nelielajās lauku skolās, lai ko par to teiktu vīri un sievas tur, augšā, izaug un izmācās krietnākie Latvijas ļaudis. Šogad Ozolnieku vidusskola svinēs savu 175. dzimšanas dienu. Var tikai apbrīnot, cik ilgi pastāvējusi skola, cik ilgi tā jau nes gara gaismu novadam. Turpmāk rakstos reizi mēnesī ielūkosimies skolas vēsturē, ievērojamāko skolotāju darbībā un likteņos, mēģinot atklāt noslēpumu – kā tik ilgi un veiksmīgi var darboties. Tomēr vispirms nedaudz jāiepazīst vide, no kuras, tā teikt, nāk Ozolnieku vidusskola.

Vārds cēlies no Ozolmuižas



Uzskata, ka Ozolnieku vārds cēlies no Ozolmuižas nosaukuma. Ozolmuiža vēstures avotos dažādos laikos minēta ar dažādu nosaukumu (Eckhofen, Paulsgnade). Kurzemes un Zemgales hercogistes laikā tā bijusi hercogu īpašums, muižā saimniekojis slavenais hercogs Jēkabs, kurš šeit iekārtojis arī ārzemēs pazīstamu medību piekūnu audzētavu. Viņa dēls hercogs Frīdrihs Kazimirs audzētavu paplašināja. Pēc hercogistes likvidācijas muiža pārgāja Krievijas caru īpašumā. Cars Pāvils I to uzdāvināja Kurzemes gubernatoram Kārlim Vilhelmam Drīzenam. Pateicībā Drīzenu ģimene par godu caram uzstādīja obelisku ceļu krustojumā (tagad Kalnciema un Vecā ceļa krustojumā Jelgavas teritorijā). No šī laika Ozolmuiža vēstures dokumentos parādās ar nosaukumu Paulsgnade (no vācu val. – Pāvila žēlastība) un bez latviskā Ozolmuižas (Ozolnieku) pagasta to bieži min arī kā Paulsgnades pagastu. Vēlāk mainījušies muižas īpašnieki, un pēdējie pirms Latvijas valsts izveidošanās bija Rekes dzimtas pārstāvji. Vēl tagadējā Ozolnieku novada teritorijā bijušas vairākas mazākas muižas. Cenu muižas īpašnieks, kā liecina paaudzēs saglabātie nostāsti, izcēlās ar nežēlību pret saviem dzimtcilvēkiem. Savukārt barons Šēfers bija pazīstams ar saimniekošanas prasmi un muižā bija uzcēlis lielu ķieģeļu cepli. Slavenas baltvāciešu dzimtas baronu Bēru īpašumā bija Teteles muiža, kas bija starp lielākajām Jelgavas apkārtnē.

Foto: no skolas arhīva