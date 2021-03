Ozolnieku vidusskolai – 175

Turpinājums.

Sākums 28. janvāra numurā

Ģimene, skola un apkārtējā vide veido mazo cilvēku par personību, ieliek pamatus, māca vērtības, pēc kurām turpmākajā dzīvē izvērtēt rīcību un pieņemt lēmumus. Tieši tāpēc prieks par skolām, kuras spēj ne tikai ilgi pastāvēt, bet arī augt un mainīties līdzi laikam. Turpinām stāstu par Ozolnieku vidusskolas 175 gadu ilgo gaitu izglītības laukā.

Atgādināšu, ka iepriekš nedaudz ielūkojāmies pašos skolas pirmsākumos – no 1846. gada līdz Otrajam pasaules karam, kad skolas ēka tika apjozta ar dzeloņdrāšu žogu, jo vācieši tajā ierīkoja soda nometni no vācu armijas dezertējušiem latviešiem.

Jāsāk ar telpu tīrīšanu



No 1941. līdz 1948. gadam Ozolnieku sešgadīgās skolas direktors bija Juliāns Grīnbergs. 1944. gada oktobrī, kad fašisti bija padzīti, skola atkal atgriezās savā ēkā un atsāka kara pārtraukto ikdienu. Taču sākums bija ļoti grūts, jo telpas nebija tīrītas, grīdas klāja līdz pusmetru bieza netīrumu kārta. Skolas direktors kopā ar skolēniem un viņu vecākiem telpas sakārtoja ātri, un mācības varēja sākties 9. novembrī. Skolas inventārs bija izvazāts, tāpēc vecāko klašu skolēni paši pagatavoja nepieciešamos ēdamgaldus, solus un citas lietas. (“Zemgales Komunists” Nr. 59 03.04.1945.)

1948./1949. mācību gadā Ozolnieku septiņgadīgās skolas direktors bija Jānis Gineborgs, no 1949. līdz 1954. gadam –Ulrihs Lakstiņš. Šajos gados nedaudz palielinājās skolēnu skaits, no 174 tas pieauga līdz 202 skolēniem, un atbilstoši palielinājās arī pedagogu kolektīvs.

Foto: no skolas arhīva