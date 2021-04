Ozolnieku vidusskolai – 175

Nākamos 33 gadus (1954–1987) Ozolnieku skolas direktore bija Ilona Švarckopfa – ļoti enerģiska, ļoti stingra un prasīga, taisnīga, izpalīdzīga un labestīga, laba diplomāte, prasmīga organizatore, vadītāja ar stratēģisku domāšanu. Viņas vadībā Ozolnieku skola kļuva par vienu no labākajām Latvijā.

Par šo laiku savās atmiņās stāsta pati direktore: “Ozolnieku skolā bija ļoti labs skolotāju kolektīvs – draudzīgs, izpalīdzīgs, saticīgs, ar tam laikam augstu profesionālo sagatavotību. Ļoti prasmīgi mācību darbu vadīja Marga Pavāre (1954–1960), Anna Namiķe (1961– 1962) un Biruta Bertulsone (1962–1987). Skolotāju un darbinieku interesēs, palīdzot veidot kolektīvu, strādāja arodkomitejas priekšsēdētājas Elga Kukurīte, Valda Ozoliņa, Lidija Pildigoviča. Viņas bija morāli tiesīgas prasīt darbu no kolēģiem, jo pašas to veica teicami.”

Skola, sabiedrība, ģimene



Skolas moto šajā laikā bija: skola – sabiedrība – ģimene, jo direktore bija pārliecināta, ka, savstarpēji atbalstot un sadarbojoties, var paveikt ļoti daudz.

Skolas panākumu pamatā bija lieliska sadarbība ar šefu organizācijām – PMK-13, Remontu mehānisko rūpnīcu, padomju saimniecību “Liel­upe”, Jelgavas Energoceltniecības trestu –, kas skolu gan atbalstīja materiāli (tika iekārtots fizikas un ķīmijas kabinets, uzcelta skolotāju dzīvojamā māja un internāts, siltumnīca, ierīkotas interesantas ierīces pagarinātās dienas grupas nodarbībām svaigā gaisā), gan palīdzēja audzināšanas darbā (skolēniem bija iespēja iepazīties ar uzņēmumu darbu, labākajiem darba darītājiem, strādāt no mācībām brīvajā laikā darbnīcās, stadionā un citur). Skola kopīgi ar šefu organizācijām svinēja visus svētkus, brauca tālās ekskursijās.

Radošā un mērķtiecīgā darba rezultātā Ozolnieku skola regulāri guva uzvaras skatēs un konkursos gan mācībās, gan ārpusstundu pasākumos. Par to savās atmiņās dalās tā laika skolotāji un skolēni.

Foto: no skolas arhīva