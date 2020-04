Pabeigti sociālā pakalpojuma centra “Laipa” būvdarbi Kalnciemā

Šonedēļ durvis būtu vēris jaunais daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Laipa” Kalnciema pagastā, Draudzības ielā 3, taču rekonstruētā ēka gaidīs valstī un veselībā drošākus laikus, kad svinēt atklāšanu. Jaunā centra “Laipa” izveide gan būvdarbu, gan sociālo pakalpojumu ziņā ir viena no vērienīgākajām pašvaldības budžeta izdevumu prioritātēm šajā gadā, lai gan deinstitucionālizācijas (DI) projektā pašvaldība rekonstruē trīs infrastruktūras objektus gan Elejā, gan Kalnciemā, ziņo Jelgavas novada pašvaldības pārstāve Dace Kaņepone.

Pašlaik pakalpojumu centrā “Laipa” rit pēdējie darbi ēkas nodošanai ekspluatācijā. Centrs galvenokārt radīts, lai personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošinātu integrēšanos sabiedrībā, tādējādi sasniedzot deinstitucionalizācijas projekta mērķi. Pašvaldībā teic, ka tomēr tik šauri uzlūkot sniegto pakalpojumu spektru nevajadzētu – centrs trīs stāvos veidots kā komplekss pasākumu kopums dažādām iedzīvotāju vajadzībām.

Ēkas pirmais stāvs būs atvērts un pieejams ikvienam pagasta iedzīvotājam, jo šajās telpās ērti izvietosies cilvēkiem būtiskākie pakalpojumi – pasts, doktorāts, zobārsts un frizētava. Savukārt otrajā stāvā izveidots dienas aprūpes centrs, kas galvenokārt vērsts uz deinstitucionalizācijas projektā iesaistītiem cilvēkiem. Dienas aprūpes centrā notiks specializētās darbnīcas – gan keramikas, veidošanas, gan praktisko vai pat sportisko aktivitāšu nodarbības. Tāpat plānotas ēst gatavošanas apmācības, lai dienas aprūpes centra iemītnieki pakāpeniski patstāvīgi apgūtu ikdienā nepieciešamās prasmes. Tur darbosies tie cilvēki, kas citkārt saskaras ar ierobežojošiem un diskriminējošiem apstākļiem darba tirgū un sadzīvē, taču garīga rakstura traucējumi vieglā formā nav par iemeslu, lai viņi nevarētu veikt, piemēram, nepieciešamo rokudarbu, izpildot vienkāršus pasūtījumus. Piemēram, kartona kastīšu locīšana sadarbībā ar sociālās uzņēmējdarbības uzņēmumu ir viena no iecerēm, kas būs lielisks ieguvums centra klientiem motorikas attīstībai, savukārt uzņēmumam – nepieciešamās darbarokas pasūtījuma izpildei.

“Centra izveide būs liels atspaids ģimenēm, kurās ir cilvēks ar garīgā rakstura traucējumiem vieglā formā – tātad pilngadīgai personai varēs nodrošināt pilnvērtīgu ikdienu, sniedzot iespēju paveikt lietderīgas lietas, iemācīties ko jaunu, neskatoties uz to, ka šie cilvēki pasauli redz citādāku. Viņiem būs nodrošināta iespēja socializēties, kas nereti ikdienā trūkst. Pašvaldība pašlaik plāno nodrošināt transporta pakalpojumu cilvēku nogādāšanai dienas centrā no mājām un atpakaļ, ja ģimenei nav šādu iespēju. Ar nepacietību gaidu centra darbības sākumu, lai redzētu, kā plānotais dzīvē īstenosies. Vēl, protams, jāapzina visi aktivitāšu pasniedzēji, taču kopumā esam gatavi uzsākt darbu,” piebilst daudzfunkcionālā sociālā pakalpojumu centra “Laipa” vadītāja Gita Aizpure.

Pašvaldībā uzsver, ka viens no sevišķi pārdomātiem risinājumiem dienas centrā ir sensorā telpa atpūtai un relaksācijai, kas aprīkota ar īpašu projektoru un citām tehniskām ierīcēm, lai 3D grafikas ar ainavu skatiem un skaņas efektiem uzburtu sajūtu un ilūziju par atrašanos atbilstošajā vietā.

Ēkas otrajā un trešajā stāvā izveidoti arī grupu dzīvokļi kopskaitā 16 personām, ja katrā dzīvo pa diviem. Grupu dzīvokļu plānojums paredz, ka katram klientam ir sava personīgā telpa – guļamistaba ar gultu un naktsskapīti –, savukārt koplietošanas telpās (katrā dzīvoklī) ir virtuve, vannasistaba, tualete un priekšnams. Dzīvokļi aprīkoti ar visu nepieciešamo sadzīvei, tai skaitā virtuve ar virtuves iekārtu, plīti, galdu, krēslu un ledusskapi.

Pašvaldības Attīstības nodaļas infrastruktūras projektu vadītāja Anita Skubiļina stāsta, ka rekonstrukcijas darbi noritējuši trīs novada objektos, bet vērienīgākais bijis daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs “Laipa” Kalnciemā: “Šī ēka jau ilgstoši stāvēja tukša, un, lai to pielāgotu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, tā pilnībā rekonstruēta. Plānots, ka dienas centrā un specializētajās darbnīcās varēs nodarbināt ap 12 darbinieku, lai pēc iespējas nodrošinātu individuālu pieeju katram.”

Rekonstrukcijas darbus 1 524 137,53 eiro apmērā centrā veica SIA “Bildberg”.

Foto: Jelgavas novada pašvaldība