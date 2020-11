Pabriks sāk pildīt demisionējušā Pūces amata pienākumus

No šodienas par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītāju ir iecelts aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP), sakarā ar Jura Pūces (AP) ceturtdien paziņoto demisiju, informēja premjera birojā.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) ceturtdien pieņēma Pūces demisiju un šī amata pienākumu pildīšanu uz laiku uzticējis aizsardzības ministram.

Pabriks šos pienākumus pildīs, līdz amatā tiks apstiprināts jauns vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.

Jau ziņots, ka atbilstoši koalīcijas partiju sadarbības līgumam Kariņš sagaida, ka "Attīstībai/Par" izvirzīs jaunu kandidātu uz ministra amatu.

Pūce ceturtdien paziņoja par atkāpšanos no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amata. Šādu lēmumu viņš pieņēma pēc bijušā partijas biedra Māra Mičerevska paziņojuma, ka Pūce viņam prasījis sagādāt Rīgas domes deputāta autostāvvietu caurlaidi.

Sākotnēji Pūce Mičerevska apgalvojumu noliedza un taisnojās, ka caurlaides prasīšana bijis tikai joks, tomēr šodien atzina, ka melojis.

"Es esmu pieļāvis kļūdu. Man ir kauns, ka es esmu tā rīkojies Latvijas sabiedrības priekšā un manu kolēģu partijā, un partiju apvienībā priekšā. Arī draugu un ģimenes priekšā," paziņojumā par atkāpšanos no amata sacīja Pūce.

"Es par savu rīcību patiesi atvainojos un to no sirds nožēloju. Es esmu kļūdījies Rīgas pašvaldības autostāvvietu jautājumā, esmu patiesi izdarījis ļoti neveiksmīgu izvēli. Es esmu maldinājis savus kolēģus un Latvijas sabiedrību," pauž no amata aizejošais ministrs, uzsverot, ka par izdarītām kļūdām ir jāuzņemas atbildība un tieši to viņš arī darīs.

Pūce uzskata, ka radusies situācija liedz viņam pilnvērtīgi pildīt vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatu, tāpēc viņš šodien lūdza Kariņu atbrīvot viņu no amata.

Foto: Twitter