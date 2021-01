Pagājušajā nedēļā nedaudz sarucis veikto Covid-19 testu skaits, taču Latvija ir viena no aktīvākajām testētājām ES

Pagājušajā nedēļā nedaudz sarucis veikto Covid-19 testu skaits, taču Latvija ir viena no aktīvākajām testētājām Eiropas Savienībā (ES), teikts šodien paredzētajai Ministru kabineta un Krīzes vadības padomes sēdei sagatavotajā prezentācijā.

Kā liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie laboratoriju dati, pagājušajā nedēļā vidēji dienā veikti 12 234 Covid-19 testi, kas ir par 0,2% mazāk nekā iepriekš.

4046 gadījumos Covid-19 testi veikti saslimšanas simptomu dēļ, ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu, 888 gadījumos testu veikt nosūtījis darba devējs. Abos gadījumos testu īpatsvars ir samazinājies.

Bezsimptomu skrīnings ar siekalu paraugiem pagājušajā nedēļā sasniedzis 5266 gadījumus, kas ir par 7% vairāk nekā iepriekš. Par 25% palielinājies arī no slimnīcām sūtīto testu skaits, sasniedzot 2034 testēšanas gadījumus.

Brīvdienās pagājušajā nedēļā testēti vidēji 4704 cilvēki, kas ir par 6% mazāk. Testu paraugi galvenokārt saņemti no slimnīcām un analīžu noņemšanas punktiem.

Laika posmā no pagājušā gada 1.decembra līdz šā gada 17.janvārim visvairāk jeb robežās no 31% līdz 40% testi paņemti ambulatori ar nosūtījumu un siekalu testi skrīninga nolūkā.

Stacionāri paņemto testu skaits šajā laika posmā svārstās no 14% līdz 18%. Citos gadījumos, tajā skaitā bez nosūtījuma veikto testu skaits ir no 7% decembra pirmajā nedēļā līdz 14% laikā no 4.janvāra līdz 10.janvārim.

Ar darba devēja nosūtījumu šajā laikā testēti vien 4% līdz 7% gadījumu.

ES valstu vidū Latvija ierindojas sestajā vietā pēc testēšanas apjoma uz 100 000 iedzīvotāju, testējot 3752 iedzīvotājus. Visaktīvāk savus iedzīvotājus testē Dānija, Austrija, Luksemburga, Kipra un Malta.

Tikmēr kaimiņvalstis Lietuva un Igaunija testēšanā ierindojas vien attiecīgi 15. un 16.vietā.

šā gada 13.janvārī Latvijā veikts miljonais Covid-19 tests, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati.

Pirmais laboratoriskais izmeklējums uz Covid-19 Latvijā tika veikts pērnā gada 29.janvārī, pēc tam līdz marta vidum tika testēts ne vairāk par dažiem desmitiem cilvēku dienā, bet 12.martā diennaktī veikto Covid-19 izmeklējumu skaits pirmo reizi pārsniedza 100. Jau astoņas dienas vēlāk faktiskā testēšanas jauda pārsniedza 1000 izmeklējumu diennaktī, bet 10 000 izmeklējumu robeža tika pārsniegta nepilnus deviņus mēnešus vēlāk - 10.decembrī.

Veikto Covid-19 testu kopējais skaits Latvijā auga katru mēnesi, izņemot pagājušā gada jūniju, kad izmeklējumu bija mazāk nekā maijā.

Kopš pagājušā gada oktobra Latvijā tiek veikti vairāk nekā 100 000 jaunā koronavīrusa testu mēnesī, bet līdz šim lielākais izmeklējumu skaits viena mēneša laikā tika sasniegts decembrī, kad tika veikti 244 676 Covid-19 testi, liecina aģentūras LETA apkopotie SPKC dati.

Vislielākais pozitīvo testu īpatsvars tika sasniegts pagājušā gada nogales svētku brīvdienās, kad veikto izmeklējumu kopskaits bija neliels. 31.decembrī pozitīvi bija 18%, bet 24.decembrī - 16,5% Covid-19 testu.

Foto: no arhīva