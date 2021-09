Pagājušajā nedēļā par 41% pieaudzis slimnīcās ievietoto Covid-19 slimnieku skaits, informēja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) sabiedrisko attiecību speciālists Gints Georgs Muraševs.

Pagājušās nedēļas laikā, no 13.septembra līdz 19.septembrim, atklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis par 25,9%. Turpina palielināties arī slimnīcās ievietoto pacientu skaits - tas pieaudzis par 41%. Stacionārā ārstējas vidēji 309 (iepriekš 218) pacienti katru dienu, un par 16% pieaudzis pacientu skaits, kuriem jāārstējas intensīvajā terapijā (vidēji 31 pacients dienā).

No visiem veiktajiem testiem 74% jeb 162 153 testi bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 26% jeb 55 542 testi pārējiem iedzīvotājiem. No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 12% jeb 393 inficētie bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 88% jeb 2974 inficētie pārējā sabiedrības daļā. No visiem skrīningā atklātajiem inficētajiem 63% epidemiologu aptaujas laikā atklāja, ka ir novēroti saslimšanas simptomi.

Pagājušajā nedēļā vidēji dienā tika veikti vidēji 31 099 testi (iepriekš - 34 805) un atklāti vidēji 493 jauni gadījumi (iepriekš 382).

Kā norādīja SPKC pārstāvis, turpinās pieaugums visās vecuma grupās, visizteiktāk vecuma grupā 10-14 gadi. Pagājušajā nedēļā pieauga jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits visos reģionos. Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients (R) aizvadītājā nedēļā bija 1,14 (nedēļu iepriekš - 1,17), kas liecina par infekcijas slimības izplatīšanos sabiedrībā.

Eiropas valstu vidējais 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju turpina nedaudz samazināties - līdz 171,2 (nedēļu iepriekš - 187,3). Latvijas šis rādītājs pieaudzis līdz 255,5 (pirms nedēļas - 182,1).

Iepriekšējā nedēļā nedaudz samazinājies ievesto Covid-19 gadījumu skaits, proti, 47, veidojot 1,4% no visiem saslimšanas gadījumiem Latvijā. Pēdējā mēneša laikā saslimušie visbiežāk Latvijā ieradušies no Krievijas (55 gadījumi), Baltkrievijas (Irākas 47), Lielbritānijas (40), Lietuvas (36), Vācijas (27), Gruzijas (27), Grieķijas (23), Īrijas (18), Spānijas(17), Igaunijas (17).

Kā vēstīts, Latvijā līdz šim Covid-19 laboratoriski apstiprināts 150 749 cilvēkiem, bet miruši 2645 ar šo slimību sasirgušie, liecina SPKC apkopotie dati.

Foto: pixabay.com