Pagājušajā nedēļā par 55% pieaudzis stacionēto Covid-19 pacientu skaits

Pagājušajā nedēļā slimnīcā nokļuvušo Covid-19 pacientu skaits pieaudzis par 55%, tādējādi stacionāros ārstējas vidēji 111 pacienti, kamēr nedēļu iepriekš slimnīcās ārstējās 71 ar šo slimību sasirgušais, aģentūru LETA informēja Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC).

Līdz ar stacionēto skaita pieaugumu par 38% palielinājies to pacientu skaits, kuri stacionāros ārstējas ar smagu slimības gaitu.

Tāpat aizvadītās nedēļas laikā turpinājis augt atklāto Covid-19 gadījumu skaits, sasniedzot 38% kāpumu. SPKC norāda, ka tas viennozīmīgi nav saistīts ar veiktajiem skrīningtestiem izglītības iestādēs.

Skrīningtestu veikšana skolās tika sākta pagājušajā nedēļā. No visiem kopumā veiktajiem 102 816 testiem 69% bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu. No jaunatklātajiem pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 8% jeb 101 inficētais bija saistīts ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 92% jeb 1173 inficētie bija pārējā sabiedrības daļa.

Aizvadītajā nedēļā dienā tika veikti vidēji 21 420 testi, kas ir vairāk nekā divas reizes augstāks rādītājs salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš, kad dienā veikti aptuveni 8389 testi. Savukārt dienā atklāto gadījumu skaits sasniedzis vidēji 182, kas ir par 50 vairāk nekā nedēļu iepriekš.

Turpina pieaugt Covid-19 jaunatklāto gadījumu skaits bērnu līdz 19 gadiem vidū, kā arī novērots saslimstības pieaugums pārējās vecuma grupās.

Kā ziņo SPKC, pagājušajā nedēļā pieaugums bija novērojams visos reģionos, it īpaši Vidzemē. Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients aizvadītājā nedēļā pieaudzis no 1,20 līdz 1,29, kas liecinot par infekcijas slimības izplatīšanos sabiedrībā.

No pagājušajā nedēļā atklātajiem Covid-19 slimniekiem 1077 cilvēki nebija vakcinēti pret Covid-19 vai vakcinācijas kursu vēl nebija pabeiguši, kas kopumā ir 85% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem. Tikmēr 197 cilvēki bija vakcinēti, kas ir 15% no visiem aizvadītajā nedēļā saslimušajiem.

Salīdzinot infekcijas izplatības intensitāti uz 100 000 iedzīvotāju vakcinēto un nevakcinēto vai daļēji vakcinēto cilvēku vidū, pēdējā grupā esošajiem Latvijā Covid-19 infekcija konstatēta 3,3 reizes biežāk, nekā pilnībā vakcinētiem.

SPKC atzīmē, ka, pieaugot vakcinēto skaitam un Covid-19 infekcijas izplatībai turpinoties pārsvarā nevakcinēto cilvēku vidū, kopējā saslimstībā pieaugs vakcinēto cilvēku infekcijas gadījumu īpatsvars. Taču vakcinēto cilvēku vidū saslimšana visbiežāk norit vieglākā formā un ar retāku stacionēšanas nepieciešamību, tāpēc vakcinēto un saslimušo cilvēku īpatsvara rādītājs vienmēr jāvērtē kontekstā ar vakcinācijas novērsto Covid-19 gadījumu skaitu sabiedrībā kopumā.

Eiropas valstu vidējais 14 dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju turpina nedaudz samazināties un šobrīd noslīdējis no 205,4 līdz 204,5 gadījumiem. Tikmēr Latvijā šis rādītājs nedēļas laikā pieaudzis no 64,1 līdz 85,1.

Iepriekšējā nedēļā nedaudz samazinājies ievesto Covid-19 gadījumu skaits, veidojot 6,4% no visiem saslimšanas gadījumiem Latvijā. Kopumā aizvadītajā nedēļā konstatēts 81 ievests Covid-19 gadījums. Laika posmā no augusta vidus līdz pagājušajai nedēļai nedēļai saslimušie visbiežāk Latvijā ieradušies no Turcijas (84 gadījumi), Krievijas (51), Lielbritānijas (47), Irākas (40), Spānijas (37), Gruzijas (27), Lietuvas (22), Vācijas (18), Irijas (17), Francijas (16), Baltkrievijas (15) un Nīderlandes (15).

