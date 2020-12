Pagājušajā nedēļā par trešdaļu pieaudzis stacionēto Covid-19 pacientu skaits (papildināta)

Aizvadītajā nedēļā par 34,8% pieaudzis stacionēto pacientu skaits, kamēr citos epidemioloģiskajos rādītājos vērojama zināma stabilizācija, žurnālistiem sacīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Pagājušajā nedēļā tika stacionēti kopumā 654 Covid-19 pacienti jeb vidēji 93 sasirgušie dienā.

Salīdzinot pagājušās nedēļas datus ar aizpagājušo nedēļu, vērojams gadījumu skaita pieaugums 0,6% apmērā. Nedēļā no 30.novembra līdz 6.decembrim tika atklāti kopumā 4338 Covid-19 gadījumi, bet pagājušajā nedēļā - 4362.

Tomēr SPKC ieskatā gadījumu skaits joprojām ir ļoti augsts - pagājušajā nedēļā tika atklāti vidēji 623 jauni Covid-19 gadījumi dienā.

Tikmēr testu skaits ir audzis par 11,8%, kas nozīmē, ka "testu skaita pieauguma tendence pārsniedza gadījumu skaita pieaugumu". Epidemiologa ieskatā gadījumu skaita pieaugums varētu tikt skaidrots ar testu skaita pieaugumu.

"Diemžēl, apmēram puse no reģistrētajiem gadījumiem ir personas virs 50 gadiem," saslimušo vecuma struktūru komentēja SPKS eksperts, piebilstot, ka "bērnu īpatsvars saglabājas zemā līmenī".

"Visvairāk infekcija izplatījusies gan Latgalē, gan Zemgalē. Rīgā un Pierīgā saslimstība samazinājusies, bet lēns pieaugums novērojams Kurzemē un Vidzemē," atklāja Perevoščikovs.

Epidemiologs atzīmēja, ka saslimstība ar Covid-19 Eiropas Savienībā (ES) kopumā stabilizējas 22 valstīs, savukārt divās valstīs - Dānijā un Zviedrijā, vērojams īslaicīgs saslimstības pieaugums.

Tikmēr septiņās valstīs, tostarp arī Latvijā, vērojama stabila saslimstības pieauguma tendence. Savukārt pārējās sešas valstis, kurās saslimstība turpina pieaugt, ir Lietuva, Igaunija, Somija, Horvātija un Kipra.

14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits Latvijā uz 100 000 iedzīvotāju šobrīd ir 453,1 gadījumi un pārsniedz ES un Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vidējo, kas uz 6.decembri, kad SPKC apkopoja attiecīgos datus, bija 395. Igaunijā šis rādītājs ir 454, Lietuvā - 1177,7 gadījumi.

Veicot Covid-19 gadījumu epidemioloģisko izmeklēšanu, inficēšanās avots ir noskaidrots 52,5% gadījumu, atklāja Perevoščikovs. No izsekotiem Covid-19 gadījumiem vairums jeb 31% inficējušies mājsaimniecībā jeb no ģimenes locekļiem vai cilvēkiem, ar kuriem dzīvo kopā.

Savukārt 27% gadījumu inficēšanās saistīta ar ārstniecības iestādēm, tostarp arī darbiniekiem, kuri inficējušies ar Covid-19. Ievērojams apmērs jeb kopumā 17% inficēšanās gadījumu saistīti ar sociālās aprūpes iestādēm, kur inficējušies gan klienti, gan darbinieki. Samazinājies to cilvēku īpatsvars, kuri inficējušies darba vietās un izglītības iestādēs.

Kā ziņots, pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 210 jauni Covid-19 gadījumi, bet trīs sasirgušie miruši, liecina SPKC apkopotie dati.

No pagājušajā diennaktī mirušajiem divi bija vecumā no 70 līdz 80 gadiem, bet vēl viens - no 85 līdz 90 gadiem. Kopumā līdz šim Latvijā miruši 352 cilvēki, kuriem apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 2811 Covid-19 testi, no tiem pozitīvi bijuši 7,5%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā ar Covid-19 kopumā līdz šim saslimuši 25 885 cilvēki. Kā liecina aģentūras LETA aprēķini, pēdējās 14 dienās saslimšana ar Covid-19 apstiprināta 8810 personām.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pagājušajā diennaktī stacionēti 94 Covid-19 pacienti, no kuriem viens pārvests, savukārt no slimnīcām izrakstīti tikai 26 pacienti, līdz ar to kopējais Covid-19 pacientu skaits slimnīcās pirmo reizi ir pārsniedzis 800 un sasniedzis 814 pacientus

No visiem pašlaik slimnīcās stacionētajiem Covid-19 pacientiem 775 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 39 - ar smagu slimības gaitu. Līdz šim kopumā stacionārus pametuši 2056 pacienti.





Foto: no arhīva