Pagājušajā nedēļā vakcinācijas pret Covid-19 tempa kritums apstājies

Aizvadītajā nedēļā, atšķirībā no pāris iepriekšējām nedēļām, vakcinācijas pret Covid-19 temps Latvijā ir nedaudz palielinājies, lai arī kopumā tas aizvien bijis diezgan zems, liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotie dati.

Nedēļā pēc Jāņiem Latvijā tika piedzīvots vakcinācijas tempa uzrāviens, bet divas sekojošās nedēļas bija vērojams kritums attiecīgi par 28% un 39%. Savukārt aizvadītajā nedēļā šis kritums ir apstājies un pārtapis nelielā pieaugumā, proti, pagājušajā nedēļā pret Covid-19 kopumā vakcinēti 35 397 cilvēki, kas ir par 5% vairāk nekā nedēļu iepriekš, kad tika vakcinēti 34 000 cilvēku.

Pagājušajā nedēļā Latvijā pret Covid-19 ik dienu vakcinēti vidēji 5057 cilvēki, nedēļu iepriekš - 4858, bet vēl nedēļu iepriekš - 8059. Tas gan ir vairākas reizes mazāk nekā maija pēdējā pilnajā nedēļā, kad vakcinācijas temps valstī sasniedza augstāko līmeni un vidēji dienā tika sapotēti vairāk nekā 16 600 cilvēku.

Pagājušajā nedēļas nogalē, kad tika organizēta arī izbraukuma vakcinēšana dažādos pilsētas svētkos un gadatirgos, kopumā vakcīnu pret Covid-19 saņēma 3107 cilvēki - 2579 sestdien un 528 svētdien. Vakcinācijas tempa kritums nedēļas nogalē jau ir ierasta parādība. Iepriekšējā nedēļas nogalē pret Covid-19 sapotēto skaits gan bija nedaudz lielāks - 2952 sestdienā un 882 svētdienā.

Pēdējās dienās vakcinēto cilvēku skaits šajā statistikā gan vēl varētu pieaugt, jo ne visi mediķi datus par savām veiktajām vakcīnām ievada vienotajā datubāzē tajā pašā dienā, kad pacients tiek sapotēts. Bieži dati tiek ievadīti pat ar vairāku dienu nobīdi.

Saskaņā ar patlaban pieejamajiem NVD datiem, aizvadītajā nedēļas nogalē cilvēki visvairāk vakcinēti ar "Pfizer"/"BioNTech" preparātu, otrā izmantotākā bijusi "Johnson & Johnson" (J&J) pote, kurai seko "Moderna" un dažas "AstraZeneca" vakcīnas otrās devas.

No visiem sestdien un svētdien pret Covid-19 vakcinētajiem 1999 cilvēki saņēmuši pirmo poti, 1683 - otro, bet 1108 personām injicēta J&J vakcīna, kurai nepieciešama tikai viena deva.

Līdz šim vakcīnas pret Covid-19 pirmo devu Latvijā ir saņēmuši 652 040 cilvēki, bet vakcinācijas procesu noslēguši 663 032 cilvēki. Kopumā valstī veiktas 1 315 072 vakcīnas pret Covid-19 injekcijas.

Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Latvijā 2021.gada aprīļa sākumā provizoriski bija 1 887 600 iedzīvotāju, tātad pirmo vakcīnas pret Covid-19 devu līdz šim saņēmuši 34,54% iedzīvotāju, bet vakcinācijas procesu noslēguši 35,13% iedzīvotāju. Pilnībā vakcinēto iedzīvotāju īpatsvars nedaudz pārsniedz tikai pirmo poti saņēmušo īpatsvaru, jo J&J vakcīnai nepieciešama tikai viena deva, pēc kuras cilvēks uzskatāms par pilnībā vakcinētu.

Kopš vasaras sākuma Latvijā vērojams būtisks vakcinēšanas tempa kritums. Piemēram, aktīvākajā potēšanās laikā maijā un jūnija sākumā vienā dienā varēja sapotēt tikai nedaudz mazāk cilvēku nekā patlaban nedēļas laikā kopumā. Piemēram, 28.maijā, kad uzstādīts vienā dienā vakcinēto skaita rekords, potes saņēma vairāk nekā 24 600 cilvēku.

Līdz šim visaugstākie vakcinēšanās rādītāji bijuši nedēļā no 24.maija, kad vidēji dienā tika vakcinēts ap 16 600 cilvēku. No 10.maija četras nedēļas pēc kārtas Latvijā katru nedēļu tika vakcinēti vairāk nekā 100 000 cilvēku.

Lietošanai Eiropas Savienībā līdz šim ir apstiprinātas četras vakcīnas pret Covid-19 - "Pfizer"/"BioNTech", "Moderna", "AstraZeneca" un J&J jeb "Janssen".

Pagājušā gada 28.decembrī kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, bet vēlāk pakāpeniski tika atvērtas citas prioritāri vakcinējamo personu grupas. Šā gada 3.aprīlī durvis vēra speciāli izveidotie liela mēroga vakcinācijas centri, jo Latvijas rīcībā pirmo reizi bija nonācis lielāks daudzums vakcīnu. Savukārt kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19, iepriekš pierakstoties, var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem.

Foto: pixabay.com